CMD y Clemente Terreno denuncian boicot para compras de insumos en el Robert Reid

El presidente del Colegio Médico Dominicano (CMD), Senén Caba, denunció este miércoles que el director del Hospital Infantil Robert Reid Cabral, Clemente Terrero, viene enfrentando desde hace varias semanas a sectores de poder político que trabajan para que éste abandone su cargo poniendo trabas para la compra de insumos y obstruyendo la atención en dicho hospital.

Caba, quien estuvo acompañado de parte de la Junta Directiva Nacional del CMD, acusó a Digna Reynoso, esposa del presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, de manipular conjuntamente con el encargado administrativo del hospital, Jesús Polanco, el bloqueo de la compra de insumos, equipos y medicamentos, haciendo que los niños no reciban los servicios con la calidad que ameritan.

“Este administrador está apoyado por un diputado y no cualquier diputado, más que por él, por la esposa de él”, declaró Caba en un encuentro al que fue convocada la prensa.

Al exigirle que mencionara nombres, Senén respondió que se trataba de “el presidente de la Cámara de Diputados, la esposa de él es que tiene a ese administrador ahí, responsablemente, y que pase lo que tenga que pasar, el Colegio Médico no tiene miedo”.

El presidente de los galenos aseguró que la situación es conocida por el Servicio Nacional de Salud (SNS); la vicepresidenta de la República, Raquel Peña; así como por el Ministerio de Salud Pública y el propio diputado Pacheco.

Indicó que al doctor Terrero tendrán que sacarlo por la fuerza, hecho que el CMD no aceptará. De hacerlo, se convocará a un paro hospitalario que iniciaría en la región Este del país.

Caba consideró inaceptable “robarse parte de lo que se destina a un hospital para mantener sueldos de compañeritos”.

“Ya está bueno, estamos hastiados de que los partidos políticos vean a los hospitales como cotos de ellos, como una finca que les dejó su papá, un botín en desmedro de la salud de los pobres y de los niños que acuden al Robert Reid en busca de asistencia médica”, agregó.

“Que lo sepa el administrador, el de este hospital y el de otros hospitales, que no les vamos a dejar este templo de la salud a ellos, que le ha costado mucha sangre a esta nación y a nosotros los médicos… Hasta aquí va a llegar la corrupción, por eso estamos aquí y aquí nos quedaremos hasta que se respete al doctor Clemente Terrero”, concluyó el representante de los galenos.

Terrero agradece apoyo

Por su parte, el doctor Terrero agradeció el apoyo brindado por el presidente del CMD, así como de decenas de médicos, que se concentraron en la sede del hospital a brindar su respaldo portando pancartas con mensajes que rezaban: “Fuera los corruptos de los hospitales”, “La honestidad no se castiga, se premia” y “Dr. Clemente Terrero no se va, no a la corrupción”.

“Este hospital lo hemos manejado de forma honesta, transparente, siempre a favor de los servicios de los niños del país”, afirmó el director.

Terrero reconoció que “en estos momentos, el hospital está pasando por una situación bien difícil de escasez de insumos, de escasez de medicamentos, de escasez de equipos, de escasez de materiales quirúrgicos porque tenemos una obstrucción, un bloqueo en la administración. Eso es un boicot a la dirección, pero más que eso, al buen funcionamiento de este hospital y a la vida de los niños”.

“Nunca antes en la historia de este hospital, un administrador ha irrespetado a un director como está pasando ahí”, sostuvo.

El epidemiólogo aseguró que su interés es “convertir a este hospital en el mejor hospital pediátrico de la República Dominicana y estamos trabajando para eso”.