¡Salvemos a Yanilka!, familia clama por ayuda para joven con rara enfermedad

Yanilka Lantigua Núñez es una joven dominicana de 25 años a quien la vida le cambió mientras cursaba una maestría fuera del país.

Egresada de la carrera de Administración de Empresas, consiguió una beca para estudiar una maestría en Negocios en España. El pasado mes de julio comenzó a sentir los síntomas de un probable cáncer, razón por la que decidió regresar a su natal provincia La Vega, República Dominicana.

Yendo de hospital en hospital, recibió su diagnóstico en el Centro de Diagnóstico y Medicina Avanzada y Telemedicina (Cedimat) en Santo Domingo: Linfohistiocitosis hemofagocítica.

Linfohistiocitosis hemofagocítica De acuerdo al centro de información de Enfermedas Genéticas y Raras (GARD, por sus siglas en inglés), la Linfohistiocitosis hemofagocítica es un trastorno raro en el que los histiocitos y los linfocitos (tipos de glóbulos blancos) se acumulan en órganos, como la piel, el bazo y el hígado, y destruyen otras células sanguíneas. Es posible que la linfohistiocitosis hemofagocítica sea hereditaria o se presente a causa de ciertas afecciones y enfermedades, como infecciones, inmunodeficiencia (incapacidad del cuerpo para combatir infecciones) y cáncer. También se llama LHH.

En conversación con Lisette Menieur, prima de Yanilka, ésta indicó “los doctores nos dijeron que Yani es la primera paciente con este síndrome en el país y no están seguros de cómo proseguir con su caso”.

Menieur indicó que Yanilka se encuentra triste, hospitalizada desde julio pasado en Cedimat y que ha recibido transfusiones de sangre, de plasma, de plaquetas. “De no tratarse adecuadamente puede ser mortal”, refirió sobre la enfermedad de la venteañera.

“Ella tiene el hígado y el vaso comprometido, sumamente hinchado, el vaso, los ganglios, tiene líquido en la zona abdominal, lo que come lo vomita porque su estómago no le permite hacer la digestión, por suerte no le ha afectado el sistema nervioso, todos los componentes de su sangre están desequilibrados, hemoglobina, glóbulos rojos, glóbulos blancos. Es muy difícil para nosotros verla en esta situación”, lamentó.

“Queremos llevar a Yani a un hospital donde estén familiarizados y traten la enfermedad de manera satisfactoria y el tratamiento más accesible está en Miami, en el Jackson Memorial Hospital”, sostuvo.

Es por esto que los familiares necesitan de manos solidarias para cubrir el tratamiento correspondiente.

Meniuer dijo que están preparándose para trasladar a la joven esta semana a Miami. Tienen que dar un avance de 182 mil dólares y estiman que el tratamiento completo tendrá un costo de medio millón de dólares.

“La tenemos que sacar esta semana, completamos el avance con lo que hemos recaudado y con un préstamo, confiando en Dios en que vamos a conseguir el resto del tratamiento”, aseveró.

Se prevé que el tratamiento de Yani incluya sesiones de quimioterapia por varios meses y medicinas para reducir la inflamación, pero la decisión definitiva la tomará el equipo médico del Jackson Memorial Hospital cuando evalúe su caso.

Retraso por huracán Ian

El traslado de Yanilka en aeroambulancia hacia la ciudad de Miami, Estados Unidos, estaba pautado para este martes. El vuelo se canceló debido al paso del huracán Ian, informó Menieur.

“Estamos a merced del clima ahora mismo”, precisó.

¿Cómo ayudar?

Para recaudar fondos para la salud de Yanilka, la familia Lantigua Núñez habilitaron una cuenta en la plataforma GoFundMe: Salvemos a Yani - Let’s Save Yani, donde ha recaudado 52 mil dólares hasta el momento.

Algunas instituciones y funcionarios del gobierno le han prometido ayuda, entre ellos la primera dama, Raquel Peña.

A los ciudadanos que deseen aportar para el tratamiento de Yanilka también pueden hacerlo mediante transferencias bancarias.

· Banco Popular Dominicano

Cuenta corriente No. 769170242, a nombre de Glenis J. Nuñez

· Chase Bank, cuenta no. 681997669

Routing number No. 267084131 a nombre de Carlos Menieur

