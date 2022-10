Codopsi pide que las ARS amplíen catálogos que incluyan más servicios de salud mental

La secretaria general del Colegio Dominicano de Psicólogos (Codopsi), Abril Arias, afirmó este sábado que “el cerebro es el motor del cuerpo y si a este no se le presta atención, todo lo demás estará inhabilitado”, resaltando la importancia de la realización del Primer Congreso Nacional de Salud Mental, que congregó a más de 600 psiquiatras, psicólogos y enfermeros.

Arias pidió a las Aseguradoras de Riesgos de Salud (ARS) ampliar los catálogos de servicios y priorizar las atenciones de salud mental.

“Entendemos que las ARS tienen que poner en sus catálogos la atención a este tipo de patologías”, citando el ejemplo de un paciente que tenga intenciones suicidas.

“Tiene que ver con un tema de salud mental la depresión, la ansiedad, el sin sentir, y si las ARS no prestan atención a los temas de prevención y a esos temas tan significativos, ¿cómo vamos a abordar la parte biológica?”, fue la gran interrogante que dejó la psicóloga sobre la mesa.

La secretaria de Codopsi entiende que se trata de una mala comprensión de la Ley de Seguridad Social 87-01, que en su artículo 118 “establece tácitamente que las ARS deben cubrir la salud mental, pero, no se le ha dado la importancia ni tampoco la sociedad dominicana y los gremios no han presionado lo suficiente”.

Anunció que el Colegio está respaldando una iniciativa de Ley Especial.

“Estamos apoyando la ley del diputado Aníbal Díaz que prevé, justamente, la promoción, la rehabilitación y la hospitalización. Una Ley Especial es una ley que detalla todo, cómo debe ser y cuáles son los pasos a dar”, detalló Arias.

“Si dejamos solamente el tema de Seguridad Social a la Ley 87-01, al artículo 118, que no se ha hecho absolutamente nada, no se va a promover la salud mental y no se le va a prestar la debida importancia, por eso la importancia de que el Congreso en su totalidad apruebe esta iniciativa”, agregó.

Estadísticas

En 2019, se estimaba que el 20 % de la población padecía un trastorno de salud mental, con una tasa de prevalencia en depresión y ansiedad. Tras la llegada de la pandemia del COVID, se pondera que ha ascendido a 37 %, de acuerdo a los números que Arias maneja.

Pidió que, para tener datos certeros, se preste especial atención al apartado de salud mental durante la realización del censo nacional que está pautado para el próximo mes de noviembre.

Obejtivo del Congreso

Por su parte, la encargada del Departamento de Salud Mental del Servicio Nacional de Salud (SNS), Francis Báez, explicó que el objetivo principal del Primer Congreso Nacional de Salud Mental es hacer un análisis de qué se hace en salud mental en la República Dominicana, sus protagonistas y ejecutores, aquellos psiquiatras, psicólogos, enfermeras que trabajan la salud mental en los centros públicos.

Se eligió celebrarlo en este mes, en ocasión del Día Mundial de la Salud Mental, que se conmemora el 10 de octubre de cada año.

Para la jornada, se crearon varias mesas con temáticas tan diversas como: psiquiatría infanto juvenil, uso y abuso de sustancias, unidades de intervención en crisis, consultas externas, medicina de enlace y una mesa de suicidio.

“Cómo lo hacemos, con qué contamos, qué respuesta tenemos y qué nos haría falta para mejorar los servicios de salud mental de República Dominicana completa, buscar soluciones e inclusive, aportar para ayudar a políticas en la salud mental”, enfatizó Báez.

“El Gobierno ha facilitado a que todos los pacientes que lleguen a nivel público reciban los servicios de salud mental, tengan o no tengan seguro y que sean medicados. Siempre y cuando nosotros tenemos el espacio, lo hacemos, porque sabemos que se necesitan más espacios”, reconoció la psiquiatra.

Báez comentó que uno de los países de Centroamérica que más psiquiatras tiene es República Dominicana.

“Ahora mismo estamos contando con unos 150-155 psiquiatras y aproximadamente en el país, somos 210. De psicólogos, en la cartera de salud mental, tenemos más de tres mil”, señaló.

Resaltó la importancia de “quitar los estigmas” para motivar a los médicos a que puedan estudiar psiquiatría, porque muchos de ellos, al no recibir en las universidades este tipo de enseñanzas, ellos mismos rechazan la especialidad porque “después los ven como el loquero”.

Además de romper estigmas desde los mismos profesionales, otro factor que influye es que la gran mayoría no quiere irse a laborar a zonas remotas, acumulándose en las grandes urbes.

“La pandemia dejó sus estragos y lo estamos viviendo, pero, las redes (sociales) también han influido mucho en la pérdida de la salud mental, porque cada vez que tú ves cualquier tipo de video que tiene contenido de violencia, de maltrato, de catástrofes, tú, como ser humano, te afectas, entonces cuando eso te afecta tus emociones, se enferma tu salud mental”, sostuvo la especialista.

Sobre las personas que deambulan en las calles

La doctora Báez indicó que a las personas que deambulan por las calles y cometen actos de violencia contra otros ciudadanos, personal del Sistema 911 los recoge, los lleva a una unidad de intervención en crisis y una vez estabilizado, lo ideal sería retornarlos al seno familiar, pero no siempre la familia se empodera, “desconociendo la Ley 12-06 que dice que los familiares son los responsables del paciente”.

“Si la familia abandona a un enfermo de salud mental, tiene derecho a cárcel”, aclaró.

Recordó que este tipo de pacientes no solo tienen la problemática de salud mental, sino que en muchos casos, también uso y abuso de sustancias que hacen que tengan ese tipo de conductas.

Un todo integral

Asimismo, Elías Tejeda, coordinador del Clúster de Salud Mental del Ministerio de Salud Pública, detalló que el SNS es la parte ejecutoria, mientras que el Ministerio de Salud traza las políticas y en conjunto, ambos funcionan como hermanos gemelos.

Tejeda solicitó no ver las temáticas de salud mental solo desde psiquiatría o psicología, sino como una atención integral de toda la comunidad, incluyendo a regidores, senadores y diputados.

“La salud mental es todo, la salud mental es la escuela, es cultura, es también que los ayuntamientos se empoderen junto a las juntas de vecinos a trabajar porque necesitamos que la salud mental no se quede dentro de los consultorios y que vaya desde el primer nivel de atención, porque ahí es que está la población”, concluyó.

Actividades simples para cuidar la salud mental

Abril Arias recomienda actividades sencillas que permitan desconectar de toda fuente que introduzca carga negativa al sosiego mental.

Arias considera importante fortalecer la lectura, apreciar la naturaleza, hacer más vida social con amigos y familiares. También evitar ver escenas traumáticas o que inciten a la violencia y hacer una rutina de autocuidado para mimar tu alma y tu cuerpo.

El evento se realizó en el hotel Crowne Plaza.