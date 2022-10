Adars dice han aumentado cobros “por debajo de la mesa” en consultas médicas

El presidente ejecutivo de la Asociación Dominicana de Administradoras de Riesgos de Salud (Adars), José Manuel Vargas, dijo este lunes que existe un aumento de cobros “por debajo de la mesa” y en efectivo en las consultas médicas.

Dijo que pacientes que antes pagaban 800 pesos de diferencia hoy pagan 1,500 pesos, cifra que representa un costo elevado para muchos afiliados al Sistema de Seguridad Social.

El ejecutivo dijo que es necesario que haya controles en el sistema, con protocolos de atención y sanciones para quienes no los cumplen, como ocurre en otros países.

“En algunos países quienes no cumplen los protocolos hasta pierden el exequatur, aquí no pasa nada”, dijo.

Durante un encuentro con algunos medios de comunicación, el representante de ADARS dijo que el sistema actual es insostenible.

Aseguró que entre enero y agosto las ARS de ADARS perdieron más de 66 millones de pesos.

Del fondo para las pruebas de COVID-19, equipos de protección personal y atenciones para pacientes con esta enfermedad, las autoridades deben cerca de 700 millones de pesos a las ARS, según dijo Vargas.

Recomendó la prescripción de medicamentos genéricos, es decir, medicamentos que son creados para hacer el mismo efecto que otros que ya se comercializan, pero resultan más económicos que los medicamentos de marcas reconocidas, lo que, según explicó, reduciría el gasto de bolsillo de los pacientes hasta en un 50 %.

Vargas dijo que a pesar de que los médicos están reclamando porque aseguran que no han recibido el aumento de los honorarios y tarifas, los números muestran lo contrario, pues según declaraciones del ex presidente del Colegio Médico Dominicano, doctor Waldo Ariel Suero, el aumento de un 30 % en los internamientos y de un 20 % en los procedimientos generó 2,700 millones de pesos anuales en favor de los médicos.

Aseguró que todas las aseguradoras asociadas a ADARS han cumplido con el aumento de los honorarios para los médicos, como se estableció mediante acuerdo con los médicos.

El directivo dijo que sería bueno ver un estado financiero de todos los actores del sistema, conocer los números de los médicos, los centros diagnósticos, las farmacias y otros, para saber a dónde se van los recursos.

Reducción del copago

Hizo referencia a la reducción del copago en un 50 % para los afiliados en el Seguro Familiar de Salud del Régimen Contributivo en servicios de hospitalización, cesáreas, cirugías, trasplante renal y otras enfermedades de alto costo, mediante la resolución 553-02 del Consejo Nacional de Seguridad Social y dijo que esa reducción la asumen las ARS.

Y se aumentó la cápita en 162.33 pesos.

Dijo que con este aumento de la cápita puedan revertir el déficit que han presentado en los costos operativos.

“Y que el Ministerio de Salud Pública se ponga los pantalones largos para implementar protocolos y guías médicas y que quienes no los cumplan que sufra unas consecuencias porque lamentablemente no se cumple nada, aquí cada quien hace lo que le viene en gana y no pasa nada y no puede ser, porque ese costo lo asumimos nosotros”, dijo.

Datos

ADARS representa el 87 por ciento de los afiliados a las ARS (Adars), 2,602, 521 de 2, 969,374 afiliados.

El 57 por ciento de los afiliados al Régimen Contributivo, de 4,600,225 personas.

El 25 por ciento de la población del país 10,593,137 millones de habitantes

La Adars agrupa a ARS Primera, Mapfre Salud, ARS Universal, ARS Simag, ARS Yunén y Ars Monumental.