Colegio de Enfermería está fragmentado en dos bandos

Varios agentes de la Policía Nacional se dieron cita en este viernes en las instalaciones del Colegio de Profesionales de Enfermería (Codopenf), ubicado en Gascue, para velar por el orden tras el encontronazo entre los dos bandos en los que se ha dividido la institución.

Por un lado, los adeptos de Antonia Rodríguez, quien dice ser la aún presidenta del colectivo, y por el otro, los que apoyan a Berta de la Cruz, quien habría resultado ganadora por un margen de 257 votos en las elecciones realizadas el pasado 29 de septiembre.

“Nosotros desautorizamos todo el procedimiento que ese grupo de enfermeras sublevadas ha querido hacer. Hoy se aparecen al Colegio, rompieron candados, están adentro haciendo no sé qué cosa, con un abogado sin una justificación de un juez”, declaró Rodríguez al referirse a la plancha número dos, con la que habría ganado Berta.

“Nosotros estamos abordando todas las autoridades necesarias para invalidar todo lo que ellos están haciendo. No hay Junta Directiva nueva porque no se han realizado elecciones. Ese proceso que ella sabe que hizo está plagado de irregularidades, porque sin un padrón electoral, sin una Junta Electoral constituida como debe constituirse según los reglamentos, no hay un proceso electoral diáfano. Por eso ella tiene que venir a invadir”, agregó.

De acuerdo con Rodríguez, Berta De la Cruz “no ha ganado una competencia y está sometida a la comisión deontológica”. Asimismo, calificó de “invasión de propiedad privada, vandalismo y robo” la irrupción del grupo contrario en las oficinas de Codopenf.

“Nosotros legalmente somos las autoridades del Colegio de Enfermeras”, reiteró.

Rodríguez dijo que el pasado 10 de agosto se organizó una asamblea extraordinaria donde se reestructuró la comisión y se llamó a nuevos comicios para el 14 de diciembre.

Dice elecciones fueron libres y justas

De su lado, Berta de la Cruz dice que se presentó al Codopenf a tomar posesión por la comisión electoral que verificó los comicios del 29 de septiembre, encabezada por su presidenta en funciones, Mercedita Reynoso. La juramentación de la nueva directiva se efectuó el pasado 6 de octubre.

“Donde hay unas elecciones, libres, independientes, justas, con una comisión electoral que fue elegida en el 2016 por una asamblea ordinaria, como manda la Ley 43-18 no podemos violentar eso”, argumentó la recién proclamada presidenta.

De la Cruz obtuvo 1,191 votos, mientras que la plancha contraria alcanzó 934 votos.

“Nosotros no hemos irrumpido. La Comisión electoral nos ha convocado conjuntamente con nuestros abogados y vinimos a tomar posesión de lo que nos corresponde por unas elecciones que fueron libres e independientes”, aclaró Berta.

Aseguró haberle presentado documentos a los agentes policiales que se dieron cita donde testifican la legalidad de la toma de posesión, tal como está establecido en el Ayuntamiento y en la Procuraduría.

De la Cruz afirmó que su enfoque de ahora en adelante es “trabajar por las enfermeras del país”.