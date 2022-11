Pepe Abreu aconseja al CMD cambiar método de lucha con las ARS

El dirigente gremial Rafael -Pepe- Abreu solicitó este lunes al Colegio Médico Dominicano (CMD) y a las Sociedades Médicas Especializadas utilizar las múltiples mesas de diálogo abiertas para reformar el Sistema de Seguridad Social y ahí llevar a cabo sus reclamos contra las aseguradoras de riesgos de salud (ARS).

Abreu, quien es presidente de la Confederación Nacional de la Unidad Sindical (CNUS), señaló que negarle la cobertura de un seguro de salud a un paciente como método de lucha perjudica fundamentalmente a los trabajadores.

Después que los galenos decidieron desafiliarse masivamente de la Aseguradora de Riesgos de Salud Universal (ARS Universal) muchos trabajadores que tenían procedimientos y tratamientos en curso tuvieron que interrumpirlos, según el relato de Pepe Abreu.

"Para armonizar un plan de lucha tenemos que escuchar también la visión que tiene un sector y la que tiene otro" Pepe Abreu Sindicalista “

Advierte que, aunque la ARS en cuestión debe reembolsar posteriormente el dinero extra que pagan los pacientes, los trabajadores no tienen la forma de conseguir esas sumas, debido a que “las condiciones del trabajador para buscar ese recurso extra no están dadas, no tienen dónde apelar”.

El sindicalista aconseja al CMD participar en la mesa del diálogo del Consejo Nacional de la Seguridad Social, de la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales (SISALRIL), del Consejo Económico y Social (CES) o de la comisión bicameral que en el Congreso estudia una reforma del Sistema de Seguridad Social.

Asegura que el sector sindical ha estado en disposición de luchar contra las ARS, pero hace la salvedad de que para “armonizar un plan de lucha tenemos que escuchar también la visión que tiene un sector y la que tiene otro sector”.