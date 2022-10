República Dominicana carece de estadísticas nacionales de cáncer

Llaman a no limitar las campañas de cáncer de mama solo durante el mes de octubre. ( FREEPIK )

Al finalizar octubre, el mes rosa en prevención al cáncer de mama, el director del Centro de Investigación y Gestión del Conocimiento del Instituto Nacional del Cáncer Rosa Emilia Sánchez Pérez de Tavares (Incart), Adrián Puello, señaló la importancia de que en República Dominicana haya un registro permanente que permita recopilar datos para fines investigativos y toma de decisiones, a fin de aplicar políticas públicas acertadas.

“Cada dos o tres años agrupamos datos salteados, eso no es un registro de cáncer. República Dominicana necesita un registro permanente que pueda recopilar datos de al menos los últimos cinco años”, pidió Puello.

De acuerdo a estadísticas suministradas por el Incart, durante el año 2021, la institución brindó atenciones a 149 pacientes afectados por cáncer de mama, de los cuales 147 fueron mujeres y dos hombres.

Registro pendiente de implementación

La directora del viceministerio de Salud Colectiva, Yocastia de Jesús, adelantó que “hay una resolución que creó el registro nacional de cáncer, lo que queda pendiente es la implementación del mismo y el Ministerio de Salud está trabajando para su lanzamiento, la capacitación del personal y los equipos ya están todos comprados”.

Sin precisar la fecha, De Jesús dijo que estará en práctica “lo más pronto posible” y adelantó que viene de la mano con el lanzamiento de la red oncológica para recopilar data a nivel público y privado.

La importancia de un registro de cáncer “radica en conocer cuál es la estadística a nivel nacional”.

“Si no tenemos estadística, no podríamos conocer cuál sería la costo-efectividad de los tratamientos y cuales herramientas de prevención deberíamos desarrollar, no solo con el cáncer de mama, sino con todos los tipos de cáncer”, declaró la funcionaria.