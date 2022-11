Reembolso a afiliados ARS es basado en cobertura al plan contratado

El reembolso que recibirán los pacientes que se vean afectados por la suspensión de servicios a ARS Universal ya en curso y, a partir del lunes 14, a ARS Mapfre a nivel nacional y a las ARS Sigmag, Monumental y Renacer a nivel regional, está determinado por los servicios contratados.

Así lo explicó Marleni Matos, oficial de afiliaciones de ARS Monumental, reconociendo que cuando un afiliado paga por una consulta como paciente privado bien podría exceder la cifra que contempla su catálogo de prestaciones y servicios.

“Siempre que los afiliados van privados, independientemente de la situación, pudiera ser que el gasto en el que incurran sea mayor”, afirmó.

Matos aclaró que la suspensión de servicios afectaría a consultas médicas y procesos electivos (cirugías que soportan un tiempo de espera), pero no a emergencias.

Tanto las consultas como los procesos electivos son sujetos a reembolso “dentro de la cobertura del plan básico y de acuerdo a lo contratado por las Prestadoras de Servicios de Salud (PSS)”, destacó.

Emergencias deben recibir servicio

“Respaldamos a nuestros afiliados, dándoles la certeza y la tranquilidad de que les vamos a responder a través del reembolso”, fueron las palabras con las que Brígida Vargas, gerente médico de ARS Renacer, inició la conversación.

Destacó que Renacer dispone de canales alternos de comunicación para el contacto en caso de que se presente cualquier situación u orientación que el paciente necesite.

“Las emergencias están respaldadas y así lo ha dicho incluso el presidente del Colegio Médico. Ningún afiliado bajo una situación de emergencia se le puede negar el servicio”, enfatizó la ejecutiva.

“Nosotros somos muy respetuosos con los prestadores y como ARS estamos abiertos al diálogo”, dijo Vargas.

ARS Renacer cuenta con 80 mil afiliados a nivel nacional, siendo la Zona Sur (que entra dentro de la suspensión) la segunda zona más fuerte en términos de cartera, aunque Vargas no precisó la cantidad de afiliados que allí poseen.

Mapfre ofrece asistencia 24/7

Por su lado, Mapfre ARS, otra de las administradoras de riesgos afectada por la medida anunciada por el Colegio Médico Dominicano (CMD), garantiza atención las 24 horas del día a través de sus diversos canales de contacto, incluyendo asesoría gratuita por el sistema Audio Doctor.

A través de un comunicado compartido en sus redes sociales, Mapfre asegura que su “compromiso es garantizar los servicios y respaldar a nuestros afiliados, cuidando lo más importante, que es su salud”, sin hacer mención explícita a los reembolsos.

Pacientes externan preocupaciones

Diario Libre conversó con varios afiliados a ARS Universal y Mapfre, quienes catalogaron como “preocupante” la situación.

Doña Juana estaba en compañía de su hija en espera de un turno para su última evaluación pre quirúrgica. Se sentía afortunada porque tuvo tiempo de recibir la autorización para la operación que le sugirió su urólogo antes de que entrara en vigencia la suspensión este próximo lunes.

“Como ya tenemos todo, entendemos que no nos va a tocar (la suspensión), pero estamos al tanto de toda la situación”, expresó.

Muy cerca se encontraba Bienvenida Abreu, residente en San Isidro, quien tuvo que trasladarse una gran distancia buscando una clínica en la cual pago, como paciente privada, que no fuera tan elevado.

“Vinimos aquí porque el neurólogo solo está cobrando 2 mil pesos por la consulta. En todos los otros sitios son 3 mil. De taxi ya pagué 600 para llegar”, aseguró.

Abreu se sintió una molestia en el ojo izquierdo y por esa razón el lunes visitó a un oftalmólogo, pagando 1,500 pesos por esa evaluación. Fue allí cuando la refirieron al neurólogo para profundizar las causas de dicha molestia.

“En lo que va de semana ya he pagado 3,500 solo en consultas y es posible que ahora me manden a hacer una resonancia”, comentó la afiliada a ARS Universal.

Se quejó de que en la primera evaluación no le dieron recibo, con el cual solicitar el reembolso de lo pagado.

En el área de pediatría se encontraba Priscilla, también afiliada a ARS Universal.

“Es una situación difícil. Yo trabajo en una empresa grande con más de mil empleados y estamos bastante disgustados. Ese es el seguro que tenemos porque fue el que contrató la empresa”, lamentó.

“No sabemos a quién culpar, si a las ARS o al Colegio Médico. Lo que sí es muy difícil que un muchacho se te ponga grave, porque las consultas las están cobrando a 2,500 pesos”, añadió.

Tania, una treintiañera afiliada a Mapfre, contó que aprovecha el inicio de año y todos los meses de enero se hace evaluaciones de rutina para verificar su estado de salud.

"Solo espero que se resuelva antes de que finalice el año y poder hacerme mis exámenes como cada año", comentó esperanzada.

Embarazada de 9 meses se cambia de clínica

https://resources.diariolibre.com/images/2022/11/10/un-hombre-con-una-tabla-de-surf-en-la-calle-d17f3e47.jpg Los servicios de emergencia están garantizados. (DANIA ACEVEDO)

A pesar del avanzado estado de su primer embarazo, una primeriza, quien no quiso revelar su nombre, tuvo que cambiarse de ginecóloga y centro de salud porque al Colegio Médico Dominicano (CMD) anunciar la desafiliación de su seguro médico, ARS Universal, le dijeron que la cesárea le estaría saliendo en unos 120 mil pesos. La bebé que espera puede nacer cualquier día dentro de las siguientes dos semanas.

“Tuve suerte porque una amiga me recomendó con la nueva doctora”, aseguró la joven, reconociendo que los obstetras no suelen tomar pacientes nuevas cuando tienen un embarazo tan avanzado.

La nueva galena no está recibiendo el seguro para las consultas, pero en la clínica sí lo están tomando para la analítica y estudios preoperatorios que toda embarazada debe realizarse.

“La doctora me consideró. Ahora voy a pagar 20 mil pesos por la cesárea, claro, sin contar pediatra, anestesiólogo y todo lo demás. En las consultas estoy pagando 3,500 y me dan un recibo con el que el seguro me reembolsa, aunque no todo el dinero, sino lo que dicen que me cubre”, explicó la futura madre de una niña.

“Aquí se va a armar una revolución porque todo el que paga su seguro quiere que le resuelvan. Ellos (los médicos) están metiendo presión. El lunes arrancan con Mapfre”, agregó.

A su juicio, la raíz del desentendimiento “no es por quiebra, porque Universal es del (Grupo) Popular, es que les gusta pagarle chilatas a los médicos”, justificó.