En República Dominicana hay 72,000 personas con VIH

El Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH), el cual puede causar el SIDA, afecta a 38 millones de personas a nivel mundial según datos de ONUSIDA al 2021 y es más que toda la población de Canadá, y casi 4 veces la población completa de la República Dominicana.

Se estima que en la República Dominicana hay más de 72,000 personas con VIH, pero no todos saben que viven con esa condición, sino que solo el 82 % conoce su estatus.

Es por este motivo que, a nivel mundial, del 21 al 28 de noviembre de 2022 se está promoviendo la realización de pruebas de VIH entre toda la población. Hacerse la prueba de VIH es la única manera de saber si estás infectado, y el primer paso para poder iniciar el tratamiento y mantenerte saludable.

La infección por VIH puede afectar a cualquier persona sexualmente activa o cualquier bebé nacido de una madre infectada si no se tienen las medidas preventivas de lugar.

¿Cómo puedo prevenir la infección por el VIH?

La primera medida de prevención es conocer su estatus serológico haciéndote un prueba, se recuerda que el VIH durante la mayor parte de su transcurrir por el cuerpo humano no produce síntomas por lo que no puedes saber si luego de haber tenido una relación sexual protegida te contagiaste, olvida los prejuicios asumiendo que la persona con quien tuviste relaciones “no puede estar contagiada porque es una persona seria o confiable”, no se trata de eso, infectarse con VIH no es una cuestión moral, solo hace falta tomarse el riesgo de tener relaciones sin protección pensando que no te vas a contagiar. Por ello que la primera forma de prevención que puedes tomar es hacerte la prueba y conocer tu estado serológico

Para hacerte la prueba de VIH solo tienes que acudir al Centro de Orientación e Investigación Integral (COIN), donde un personal de psicología te proveerá todas las informaciones necesarias sobre la prueba y lo más importante respondiendo todas tus dudas o inquietudes y preocupaciones.

¿Qué pasa si descubres que tienes VIH?

Conserva la calma porque no es el fin del mundo ni tu vida terminó, gracias a los avances en los tratamientos la infección por VIH es una condición manejable y en la actualidad las personas que viven con VIH tienen una expectativa de vida casi igual a la de una persona que no lo tenga, siempre que la persona lleve su tratamiento, algo muy similar a la persona que toman medicamentos para la diabetes o la hipertensión.

"Por lo que a todas las personas que lean esto les queremos decir: no estás sólo. En COIN estamos para ti en todo el trayecto desde conocer tu estado serológico haciéndote la prueba brindándote todas las opciones preventivas hasta suministrarte el tratamiento en caso de que resultes positivo, formando parte de los más de 2,100 personas que se encuentra activos en tratamiento antirretroviral. En el COIN hay personas con más de 15 años en tratamiento llevando una vida perfectamente normal, solo tomando un medicamento todos los días", refiere la entidad.

Aduce que el tratamiento está disponible el mismo día de recibir el diagnóstico, tan pronto se sienta psicológica y clínicamente preparado. Las atenciones en una primera etapa serán cada uno o dos meses, pero en la medida que se estabilice podrás entrar a intervalos de chequeos cada 3 o 6 meses.

¿Cuál es la meta una vez inicias tratamiento?

La meta de la terapia antirretroviral es ayudar a reconstruir y mantener el sistema inmunitario al mismo tiempo que se logra la supresión de la multiplicación del virus. En otras palabras, mantener tus defensas e impedir la reproducción del virus en tu cuerpo. El estado alcanzado cuando una persona alcanza la meta de reducir a cero (menos de 20 copias) la carga viral del VIH en la sangre se conoce como indetectable, una persona con una carga viral menor de 20 copias no puede transmitir la infección a otra persona a pesar de que todavía no está curado. Por lo que se puede decir que indetectable=intransmisible.

Así como los pacientes sobrevivientes a muchos tipos de cáncer celebran el estado de remisión, los pacientes con VIH deben celebrar cuando alcanzan este estado de carga viral indetectable, ya que representa un hito importante que evidencia su compromiso con su salud y su amor propio, lo cual debe mantener continuando su tratamiento.

En cualquier momento del año, pero especialmente del 21 al 28 de noviembre, hazte la prueba de VIH.