Hoy se efectuará la esperada reunión entre médicos y el Consejo de la Seguridad Social

El ministro de Salud Pública, Daniel Rivera, adelantó este martes que ya está convocada la reunión organizada por la comisión del Consejo Nacional de la Seguridad Social (CNSS) que busca llegar a acuerdos con los médicos en su lucha contra las Administradoras de Riesgos de Salud (ARS).

El encuentro será hoy, miércoles 16, a las 11:30 de la mañana en las instalaciones del CNSS.

“Tanto el ministro de Trabajo (Luis Miguel Decamps), como de Salud Pública, tenemos esa reunión. Está invitado el Colegio Médico, las ARS, todos los actores”, declaró Rivera.

El presidente del Gabinete de Salud explicó que el CNSS es el escenario donde se debe “comenzar el proceso para el bienestar de los pacientes”.

“Hay que buscar soluciones porque lo están necesitando los pacientes”, agregó.

CMD rechazará todas las ARS por 48 horas

El Colegio Médico Dominicano (CMD) y sus 56 Sociedades Médicas Especializadas anunciaron este martes un llamado a paro por 48 horas para todas las ARS del país, mañana, jueves 17 y el viernes 18, en la zona Este y el Gran Santo Domingo.

Este paro, durante dos días, también incluye a pacientes afiliados al Seguro Nacional de Salud (Senasa). Las emergencias y los pacientes de cuidados críticos sí serán atendidos.

El presidente de la entidad, Senén Caba, indicó que este paro regional obedece a que, “hasta el momento, no hemos recibido una respuesta y mucho menos una propuesta de parte de las ARS a nuestro plan de lucha que no sea una labor de zapa, de socavar la integridad de este gremio centenario, cosa que no van a lograr”.

Según Caba, el CMD sigue firme y continuará escalando el nivel de la lucha hasta ver sus demandas cristalizadas.

“El Gobierno tiene que tomar partido y está compelido, por la Constitución y las leyes, a ser garantes de la salud integral y de la Seguridad Social de los dominicanos como establece la Constitución en sus artículos 61 y 62”, expresó el presidente de los médicos.

“No pueden, como hasta el momento lo han estado haciendo, mirar de soslayo, dejar ver, dejar pasar, una situación que afecta cientos de miles de dominicanos por la irresponsabilidad de ellos”, añadió el galeno durante un encuentro con periodistas.

Ministro pide esperar

En respuesta a este nuevo llamado a paro, el ministro Rivera pidió esperar los resultados del encuentro de hoy.

“Vamos a ver cuáles son las consideraciones del Colegio Médico, las ARS y todos los que vamos a participar en esa reunión”, dijo el titular de Salud momentos antes de anunciar el lanzamiento de la “Segunda Jornada Nacional de Detección de Diabetes”, iniciativa que tiene como objetivo lograr la detección temprana de la enfermedad, a fin de obtener mejores tasas de supervivencia y crear conciencia sobre la importancia de hábitos saludables.

Durante la primera edición, se determinó que el 12 % de la población dominicana sufría de diabetes.

De su lado, la primera dama, Raquel Arbaje, manifestó que el Gobierno, seguirá trabajando y aunando esfuerzos para prevenir la obesidad en los niños, cuyo indicador sigue aumentando (con un 31 % de niños en sobrepeso) e incrementa el riesgo de padecer diabetes tipo 2.

Andeclip espera resultados El presidente de la Asociación Nacional de Clínicas y Hospitales Privados (Andeclip), Rafael Mena, aseguró que las clínicas siguen funcionando de manera regular, atendiendo a los pacientes sin importar cuál sea su ARS y que se mantienen a la espera de los resultados de la reunión para tomar decisiones definitivas. “Nosotros no podemos, por ley ni por contrato, decirle a un paciente que no podemos recibirlo. Lo admitimos, cumplimos con el tratamiento y se le hace su laboratorio y todo lo necesario”, dijo el pediatra. “Si no se lleva a cabo el diálogo, nos están llevando a un callejón sin salida”.