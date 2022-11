CMD dice suspensiones a ARS se mantendrán hasta que el CNSS responda a reclamos

El Colegio Médico Dominicano (CMD) y sus Sociedades Médicas Especializadas informaron este martes que las actividades de lucha estarán suspendidas hasta el próximo 30 de noviembre, día en el que se realizará la Gran Marcha Nacional en contra de las Administradoras de Riesgos de Salud (ARS) y las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), junto a un paro por 24 horas en todos los hospitales públicos y clínicas privadas del país.

Este día ha sido declarado por los galenos como “Día del Compromiso Nacional por una Seguridad Social libre de este modelo estafador de ARS y AFP”.

El presidente del CMD, Senén Caba, indicó que se van a conservar los servicios de emergencias y atención a pacientes críticos y que aquellos que no tengan el dinero completo de la consulta serán atendidos si así se lo notifican a su especialista.

Asimismo, afirmó que “el proceso de desafiliación a ARS Universal y suspensión de servicios de ARS Mapfre; Renacer en la región Sur; Simag en el Este y Monumental en la región Norte, se mantiene hasta tanto, el Consejo Nacional de la Seguridad Social (CNSS) no dé respuestas a nuestras demandas básicas”.

Caba se quejó de algunas opiniones en contra del accionar de los galenos.

“Se quiere poner a los médicos como los malos… Aquí los inhumanos no somos nosotros, son las ARS que desde que se formó el modelo no atienden ni pacientes mentales, ni pacientes con Covid, ni pacientes con VIH, te cortan la receta por más de la mitad, te hacen pagar copago, te glosan los expedientes. A quien hay que reclamarle es a este grupo de ricos que se ha puesto a negociar con la salud de la gente”, argumentó.

Reiteró que “un médico cobra por consulta son 350 pesos, mientras las ARS han tenido ganancias por 157 mil millones de pesos”

Al preguntarle si estos paros incurren en la ilegalidad, Caba aseguró que “los contratos se pueden romper unilateralmente cuando usted quiera”.

“Que revise la ley de Trabajo. No vivimos en una sociedad esclavista donde hay que trabajar obligado por la tarifa que el otro quiera pagar. ¿Es un contrato de esclavitud leonino que usted no lo puede romper? ¡No! Eso no existe en este país todavía. Que se vaya al África subsahariana que ahí sí, contratan a niños para sacar oro y diamantes las oligarquías colonialistas”, agregó.

Sobre la relación del CMD con la Asociación Nacional de Clínicas Privadas (Andeclip) dijo que "es un grupo de ricos que alguna vez ejercieron la medicina y se han decidido a gestionar empresas". "Nosotros vivimos de esto, de nuestros conocimientos, esa gente viven de otra cosa, explotan gente, invierten, compran aparatos y les sacan plusvalía, son empresarios, nosotros somos médicos".

Ministro responde

El ministro de Salud, Daniel Rivera, anunció que ya el Consejo Nacional de la Seguridad Social (CNSS) comenzó a recibir la documentación necesaria para calendarizar el segundo encuentro, aunque el CMD quisiera una respuesta a más tardar el viernes 25 de noviembre.

"Agradecemos ese compás de espera. Yo creo que estamos llegando a lo que queremos, sentarnos a negociar. Son soluciones que tenemos que buscar para los pacientes", afirmó Rivera.

"En el día de hoy ya se están depositando las solicitudes que han hecho cada una de las entidades e inmediatamente, el Consejo Nacional de la Seguridad Social (CNSS), presidido por el ministro de Trabajo, Luis Miguel De Camps, y nosotros, como ministro de Salud Pública, rápidamente estaremos convocando a buscarle las soluciones a las peticiones que están haciendo y los reclamos", agregó.

El ministro recordó que para Salud Publica no hay pacientes públicos ni privados, sino personas “que tienen una enfermedad y hay que resolverles” y que las soluciones que aporte el CNSS "dependen de los actores, muchas de las demandas son de la parte financiera".

Sisalril estima proceso tomará diez días

Por su parte, el superintendente de Salud, Jesús Feris Iglesias, explicó que "cuando ya esté listo dentro de unos días, se les va a decir (la nueva fecha de convocatoria)".

Feris Iglesias estimó que "durante los próximos diez días tendremos el estudio ya, definitivamente".

Pidió al Colegio Médico entender que "la Seguridad Social recibe (aportes) de los empresarios y de los trabajadores y con eso es que se hace la cápita. La cápita no puede ser más allá de lo que se recauda. Eso es la Seguridad Social, no se puede exigir más".