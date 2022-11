Pacientes con COVID-19 comienzan a llegar al Hospital Robert Reid Cabral

El director del Hospital Infantil Robert Reid Cabral, Clemente Terrero, indicó este martes que a ese recinto han empezado a llegar pacientes afectados de COVID-19, incluyendo un recién nacido que fue referido al Marcelino Vélez Santana.

“El área de atención (del Robert Reid) es para niños más grandecitos”, aclaró.

Terrero explicó que, en vista de que en los últimos días no se registraban casos Covid, los dos niños positivos al virus que fueron ingresados el pasado lunes, marcan el inicio de la temporada de repunte.

El epidemiólogo observó que “las infecciones respiratorias se han mantenido, aunque hemos notado que ha bajado un poco la frecuencia, pero, siguen viniendo pacientes. Los que tenemos están estables”.

Diario Libre realizó una encuesta entre las madres que acompañaban a sus hijos en el área de espera para consultas para conocer cuáles quebrantos de salud las motivaron a llevar a los niños a revisión.

Las respuestas más comunes fueron por tos, fiebre, mocos, dolor de oído y para chequeos de rutina.

En el caso de dengue, el centro hospitalario registraba ocho pacientes internados, uno de cuidado.

Subvariante XBB

https://resources.diariolibre.com/images/2022/11/29/un-hombre-sentado-en-una-silla-de-oficina-1d573fb0.jpeg El presidente del CMD, Senén Caba. (JOLIVER BRITO.)

El presidente del Colegio Médico Dominicano (CMD), Senén Caba, afirmó que “hace más de dos meses que tenemos más de siete subvariantes, todas son variantes del ómicron”.

Caba resalta que la XBB está “causando estragos en China, Europa e India”, pero “el virus no ha demostrado en República Dominicana tener alta tasa de morbilidad o mortalidad”.

“A pesar de que el contagio está creciendo cada día más y que la positividad se ha disparado, desde niveles que estuvieron por debajo del 5 % hasta cercanos al 20 %, afortunadamente, el incremento en la ocupación de camas se ha mantenido bajo, muy bajo”, destacó.

"Tenemos esa variante que es peligrosa en otros sitios, no hemos tenido ese devastador efecto, la gente está resistiendo", agregó.

Caba hizo un llamado a las personas con comorbilidades, lupus, cáncer, diabetes y ancianos a que se protejan y se apliquen la dosis de vacuna de refuerzo que se ha sugerido, así como el uso de mascarillas en los pacientes vulnerables.

"Ya yo me he contagiado tres veces, quizás con esta me llegue a contagiar y sería la cuarta", afirmó el galeno.