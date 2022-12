Salud Pública evalúa otros seis casos sospechosos de cólera

El Ministerio de Salud Pública tiene bajo investigación otros seis casos sospechosos de cólera en pacientes de Santo Domingo.

Además de La Zurza, principal foco de la enfermedad diarreica que cuenta ya con unos ocho positivos en el país, los casos incluyen a residentes de los sectores Los Guaricanos y Capotillo.

La información la ofreció este miércoles, Gina Estrella Ramia, directora de Gestión de Riesgo y Desastre del Ministerio de Salud Pública, durante una rueda de prensa efectuada en esa entidad.

Ramia recalcó en la contaminación que afecta al río Isabela, donde las autoridades de salud han detectado la presencia de la bacteria que produce el cólera, e insistió en que la gente deje de usar ese afluente.

La doctora fue más enfática en pedir, además a los residentes de la Zurza, que dejen de usar el balneario conocido como La Poza.

Indicó que, aunque todavía no tienen los resultados a mano sobre si existe o no la bacteria del cólera en ese lugar, los altos contaminantes que hay en las zonas circundantes llevan a pensar que esa no es un agua apta para el consumo.

La Poza es utilizada por los moradores de La Zurza tanto para el baño recreativo como para lavar ropas y enseres.

Ramia pidió la colaboración de los medios de comunicación para insistir en el pedido de que La Poza no sea utilizada.