CMD dice lucha contra las ARS es política, pero no partidista

El Colegio Médico Dominicano (CMD) recibió este lunes en sus instalaciones a representantes de diversas organizaciones de la sociedad civil. Debatieron los siguientes pasos en la lucha de los gremialistas en contra de las Aseguradoras de Riesgos de Salud (ARS) y las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP).

El presidente del CMD, Senén Caba, convocó a una rueda de prensa hoy, martes, a las 9:00 de la mañana, donde se darán a conocer esas nuevas acciones tomadas bajo consenso.

El médico reconoció que se trata de una lucha política, más no partidista.

“Sí, es política, pero es social, es económica, es ecológica, es de género, es educativa, es amplia. Lo que usted no le puede indicar es un matiz netamente partidario”, dijo previo al encuentro donde participaron miembros de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP), la Coalición por una Seguridad Digna, abogados, la Federación de Asociación de Profesores de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (Faprouasd), sociedades médicas especializadas, entre otros.

Luego de tres fracasados encuentros con la comisión especial del Consejo Nacional de la Seguridad Social (CNSS), a los que Caba definió como “desastrosos y frustrantes”, el presidente de los galenos aseguró no haber recibido todavía la invitación a la cuarta ronda pautada para esta semana, aún sin conocerse el día específico en el que se celebrará.

“Lamentablemente no pudimos ponernos de acuerdo”, reiteró el galeno en el día de ayer, adelantando que los esfuerzos continuarán, “elevando el nivel de esas luchas”.

Caba afirmó que el CNSS “responde a la oligarquía criolla”.

El galeno recalcó que las demandas del CMD incluyen extender el Plan Básico de Salud a “un plan amplio, generoso, que cubriera todas y cada una de las intervenciones y todos y cada uno de los medicamentos, de los tratamientos”.

“La población es testigo, cuando va con una receta, de cuatro medicamentos le dan uno, o cualquier intervención, por sencilla que sea, la gente tiene que pagar una buena parte”, agregó.

Asimismo, dijo que reclaman por “la miserable cuota (para medicamentos) que se le da a la gente de ocho mil pesos fuera triplicada y fuera acumulativa, sumatoria”, cuestionando “¿a cuáles bolsillos van?” en el caso de los afiliados que no llegan a consumirla en un año.

"Entonces, para ellos sí hay, pero para subir el plan básico dice (Jesús) Feris Iglesias que no hay, pero para la oligarquía y el sector financiero, todo lo que quieran. Cuando tú pides para la gente y para los prestadores, no hay. Entonces, como no hay, no hubo acuerdos y como no hubo acuerdos, la lucha sigue" Senén Caba Presidente del CMD “

También piden que la gente con discapacidad, minusvalía y los ancianos puedan ser atendidos en sus casas a modo de consultas ambulatorias y que estas les sean pagadas.

Al margen de los pedidos que afectan directamente los bolsillos de los afiliados, los galenos reclaman dos demandas que atañen al ámbito médico: igualar las tarifas que cobran los especialistas e indexarlas, así como asignación directa de códigos operativos.

Caba explicó que desde que entró en vigencia la Ley de Seguridad Social en el país se ha aumentado diez veces la cápita (lo que paga el empleador y el afiliado y “solamente en las dos últimas veces, las ARS se alzaron con casi 8 mil millones de pesos”.

Andeclip espera una oferta razonable Por su parte, el presidente de la Asociación Nacional de Clínicas Privadas (Andeclip), Rafael Mena, dijo que espera que el diálogo con el CNSS continúe avanzando y que la situación “no tenga que llegar a los extremos” en perjuicio de pacientes y prestadores de salud, ya que de no haber acuerdo, se sumarían a las acciones de paro que convoque el CMD. Al igual que Caba, Mena aún no ha sido invitado a la cuarta ronda de debate.“Estamos luchando y esperando una oferta razonable. Yo espero que no tengamos que llegar al extremo en ese tipo de cosas porque nos están tirando a la boca del lobo”, dijo. Reiteró que la postura de Andeclip no es esperando dádivas, sino exigiendo lo estipulado en la Ley 87-01 de Seguridad Social sobre indexaciones. Las clínicas pidieron un reajuste del 25 % en las áreas de servicios, pero las ARS solo ofrecieron un aumento de 6 % en los laboratorios.