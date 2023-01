CNSS aumenta la cobertura por internamientos y honorarios médicos

Durante una reunión extraordinaria, efectuada este jueves, la comisión especial del Consejo Nacional de la Seguridad Social (CNSS) aprobó medidas que impactan directamente a médicos, prestadores de servicios y afiliados a las Administradoras de Riesgos de Salud (ARS).

A través de la resolución No. 563-01, el CNSS incrementó un 20 % a los honorarios médicos concernientes a procedimientos y un 50 % en las consultas de internamiento.

Este incremento representa un aumento de más de 2,700 millones de pesos al año que serían recibidos por los médicos a partir de febrero 2023, esto en adición a los otros 2,800 millones de pesos que se les aumentó en el mes de octubre de 2021, fecha en la cual se les aprobó un alza de 20 % en honorarios médicos y 30 % en honorarios de interconsulta.

Dicha resolución aumenta también un 7 % a las tarifas por concepto de exámenes y pruebas diagnósticas, lo cual representa 1,200 millones de pesos al año. A la vez, se incrementó un 15 % por el uso de sala y equipos, lo cual continuará revisándose con una periodicidad de 90 días y cuyos aumentos estarían a cargo de la Cuenta del Cuidado de la Salud de las personas, lo cual no afecta el bolsillo de los afiliados.

Uso de habitaciones

La cobertura del uso de habitaciones de las clínicas y hospitales recibió un aumento de un 15 %, por afiliado por día, lo que representa más de 350 millones de pesos. La cobertura otorgada por las ARS será del 100 % hasta el monto de 1,725 pesos y del 90 % en el tramo comprendido entre 1,726 y 2,415 pesos.

Códigos a los galenos

De igual modo, la resolución establece que las ARS se comprometen a otorgar los códigos a los médicos, en un plazo no mayor de 30 días, a partir de que completen las documentaciones y requisitos necesarios.

Se aprobó un per cápita de 65 pesos mensual al Seguro Familiar de Salud (SFS) del régimen contributivo, con cargo a la Cuenta del Cuidado de la Salud de las Personas del Seguro Familiar de Salud. Esta medida tendrá efecto a partir del próximo mes de febrero. El excedente, el cual asciende a más de 1,000 millones de pesos al año, será cubierto por las ARS.

El CNSS instruyó a la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales (Sisalril) garantizar que las Administradoras de Riesgos de Salud no produzcan aumentos en las tarifas por concepto de servicios prestados a raíz de los nuevos acuerdos.

Quedó establecido que lo relativo a la propuesta de aumento de consultas ambulatorias, el aumento de la tarifa por concepto de emergencias, consultas domiciliarias, y la indexación anual se conocerán en el Comité Nacional de Honorarios Profesionales, quien se encargará de su evaluación.

Mediante la resolución No. 562-04, Sisalril se encargará de la revisión del Plan Básico de Salud, para lo cual se conformará una Mesa Técnica Sectorial, integrada por todos los actores del sector Salud.

Revisar el Plan Básico Mediante la resolución No. 562-04, la Sisalril quedó encargada de la revisión del Plan Básico de Salud, para lo cual se conformará una Mesa Técnica Sectorial, integrada por todos los actores del sector Salud.El CMD tiene pautada una rueda de prensa este martes 31 de enero, a las 9:00 de la mañana, donde se espera planteen su aprobación o rechazo a esta iniciativa.

CMD pidió reducir ganancias de las ARS

Previo a que el CNSS diera a conocer esta resolución, el presidente del Colegio Médico Dominicano (CMD), Senén Caba, pidió que se redujeran los beneficios de las ARS y que no se incrementara el gasto de bolsillo de los afiliados.

“Es un problema de recursos. Se necesitan recursos para mejorar la canasta de medicamentos y que a la gente no le digan no hay, o no lo cubre. Se necesita dinero para igualar las tarifas, para pagar consultas adecuadas porque 500 pesos no sirven”, dijo ayer al anunciar la suspensión de un encuentro programado con Andeclip en la sede del CMD.

De acuerdo con Caba, se debió a una mala coordinación de agendas.

Al preguntarle de dónde saldrían los fondos para hacer frente a las demandas de los galenos frente al CNSS, respondió: "A las ARS les dieron en el 2022, 11 mil millones de pesos sin chistar, sin tener que pararse, sin tener que protestar. Lo de nosotros es infinitamente menos. A la gente ya no se puede gravar más. Es de ahí, reduciendo los beneficios de las ARS".

"De ahí adentro, del dinero que tiene la Seguridad Social, de donde salieron los 11 mil millones de pesos", reiteró.

Experto analiza medidas

Al ser consultado sobre las medidas adoptadas este miércoles por el CNSS, Arismendi Díaz Santana, pasado gerente del consejo y redactor de la Ley 87-01 de Seguridad Social, entiende que al final perjudica a los afiliados. Dijo que esta resolución responde a las demandas del Colegio Médico Dominicano hasta donde lo permiten los recursos disponibles, pero nuevamente los afiliados son los perdedores, ya que no se estableció un tope a los copagos “ilegales” por las consultas médicas.

Aseguró que se acentuará el gasto de bolsillo al aumentar las tarifas de la mayoría de los servicios médicos y dejar intactos los porcentajes “establecidos” de los copagos por tales servicios.

“Esta es una expresión más de los abusos y de la orfandad en que se encuentran los afiliados”, sostuvo, consultado por Diario Libre.

Dijo que la inconformidad del Colegio Médico se volcará en un alza de los copagos por consultas ambulatorias y porque al elevarse las tarifas sin reducir el porcentaje del copago, el gasto de bolsillo seguirá creciendo.

Para cubrir los aumentos que anunció este jueves el CNSS se aprobó un per cápita de 65.00 pesos mensual al Seguro Familiar de Salud (SFS) del Régimen Contributivo (RC), con cargo a la Cuenta del Cuidado de la Salud de las Personas del Seguro Familiar de Salud del Régimen Contributivo. Esta medida tendrá efecto a partir de febrero del año 2023. La resolución detalla que el excedente, el cual asciende a más de 1,000 millones de pesos al año, será cubierto por las Administradoras de Riesgos de Salud (ARS).

En cuanto a estos 65 pesos, Santana indica que saldrán de los fondos generados por las aportaciones y algunos ajustes.

Claudia Fernández Periodista, amante de los viajes, la moda y la música en vivo. Foodie.