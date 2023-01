Los tumores del sistema nervioso central son el segundo cáncer más frecuente en niños

Los tumores del sistema nervioso central (conocidos como tumores cerebrales y en la médula espinal) ocupan el segundo tipo de cáncer más frecuente en la infancia, superados solo por la leucemia, motivo por el cual, la Sociedad Dominicana de Pediatría realizó un encuentro de actualización médica al estudio de estas afecciones y orientaciones sobre el mejor abordaje de quienes lo padecen.

La información fue expuesta por la doctora Adriana Fonseca, pediatra hemato-oncóloga y neuro-oncóloga del Children’s National Hospital, quien profundizó sobre los signos de alerta y los pasos de seguimiento ante estos casos.

“Hay un amplio espectro entre tumores que afecta a este sistema, los cuales van desde los tumores de bajo grado, que probablemente solo necesiten observaciones clínicas, quizás otras intervenciones (como cirugía o quimioterapia) hasta otros tumores que son muy agresivos. La forma de cómo se presentan clínicamente va a depender de la localización del tumor, la edad del paciente y qué tan rápido este tumor está creciendo”, agregó.

Tumores frecuentes

Los tumores del sistema nervioso central en la etapa pediátrica varían acorde al rango de edad del paciente, explicó la experta. Los tumores de glioma de bajo grado son de los más frecuentes, pero este dependerá mucho de cada paciente.

En niños menores de 5 años, los tumores embrionarios, como el meduloblastoma es el mas común; seguido por los gliomas de bajo grado y tercero dentro de su categoría son los gliomas de alto grado.

Principales síntomas

Fonseca explicó que la mayoría de los síntomas parecen cotidianos pero recomienda estar atentos ante su persistencia y cómo se relacionan cada uno de ellos; el principal de estos: un dolor de cabeza constante.

“Una de las cosas que generalmente nos preocupan más es si hay un dolor de cabeza en un niño muy joven; generalmente los niños pequeños no se quejan de dolor de cabeza. Si se queja, hay que evaluar con más detalles”, puntualizó.

Después de los 5 años, si ese dolor de cabeza es persistente durante el día y está asociado con náuseas, vómitos en proyectil (un vómito muy forzado) o si se levanta con dolor de cabeza como primer aspecto en la mañana, es recomendable una revisión médica.

La especialista señaló que hay otros signos más rápidos de detectar por su urgencia.

"Hay pacientes que pueden presentar convulsiones (en este caso, es importante hacer pruebas de imágenes para tener la certeza de que no hay ninguna lesión ocupando espacio); o si el niño presenta algún déficit neurológico (es decir que no puede mover los ojos adecuadamente, no mueve la mitad de la cara, tiene problemas para tragar, no puede mover una mano o pie, o si tiene síntomas de hormigueo en las manos y pies) para mencionar algunos aspectos".

También es importante atender de manera inmediata si hay pérdida de visión, pérdida de alguna función motora, o falta de control de la vejiga o los esfínteres. La doctora Fonseca reiteró que es importante pensar en estas patologías para poder hacer un diagnóstico adecuado y temprano.

Atención multidisciplinaria

Para la doctora es imperativo crear conciencia acerca de los tumores cerebrales, ya que son muy frecuentes en la etapa pediátrica pero necesitan un enfoque muy especializado.

"Se requiere de un trabajo más conectado, comunicado e interdisciplinario entre especialistas para brindarle la mejor opción, abordaje y tratamiento a quien es afectado", señaló.

El tratamiento de los tumores cerebrales ha cambiado de manera muy significativa en los últimos 10 años.

"Este es un campo de estudio que está cambiando constantemente y es necesario equipos que se mantengan en actualización continua para tener mejores herramientas, recursos, terapias e investigaciones para tratar a los pacientes", agregó.

Dentro de las novedades terapéuticas, Fonseca comentó sobre la protonterapia y técnica de ultrasonido focal para el tratamiento de gliomas de alto grado.

El Children's National Hospital es un centro de investigación e innovación pediátrica, ubicado en Washington D.C., que busca brindar soluciones a médicos y pacientes en temas de atención, formación y cuidados de la salud.