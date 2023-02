Especialista llama a no descuidar tratamiento para la epilepsia

El neurólogo Juan Manuel Mena llamó a los pacientes diagnosticados con epilepsia a llevar y a no abandonar el tratamiento médico porque este es lo que le permitirá llevar una vida normal.

"La epilepsia es un trastorno muy común en todo el mundo, y una causa de trastorno de la vida diaria del individuo; dependiendo del tipo de crisis, las manifestaciones son muy variadas; lo más importante es que hay tratamiento efectivo para controlar la crisis", destacó el profesional de la salud.

El neurólogo, que labora en el hospital docente Dr. Moscoso Puello, explicó que la mayoría de los pacientes se controlan con fármacos de anticrisis, los cuales van a depender del tipo de crisis que padezca el paciente.

Mena sostuvo que en ocasiones un paciente podría necesitar más de un fármaco anticrisis para lograr un buen control, y que algunos podrían calificar para investigación, tratando de descubrir algún foco epiléptico o causa de la crisis para luego ser operado.

"Quiero aprovechar la oportunidad para hacer conciencia sobre la prevención, la epilepsia es mucho más prevalente en países como nosotros en vía de desarrollo y subdesarrollados por la gran cantidad de lesiones cerebrales que se producen debido a accidentes infecciosos, por el uso de sustancias tóxicas y otros; así que la mayor manera de prevenir las crisis epilépticas es cuidando el cerebro y evitando las lesiones", indicó el galeno.

Detalló que desde el servicio de Neurología del Moscoso Puello se recomienda que, ante una crisis epiléptica, la cual se caracteriza por convulsiones recurrentes, no sujetar al paciente, protegerlo para no lesionarlo, no colocarle ningún objeto en su boca, ni siquiera baja lenguas o cucharas.

En el año 2014, la Organización Mundial de la Salud (OMS), junto con la Liga Internacional Contra la Epilepsia (ILAE) y el Oficina Internacional para la Epilepsia (IBE), propuso el Día Internacional de la Epilepsia para ser conmemorado en todo el mundo el segundo lunes del mes de febrero.