Psicólogo insta a mejorar la comunicación entre padres e hijos y fortalecer vínculos de confianza

El pasado presidente del Colegio Dominicano de Psicólogos, Jairo Mercedes, insistió en la importancia de crear mejores vínculos de comunicación entre los padres y sus hijos adolescentes, así como la necesidad de mejorar la educación sexual en el país.

“El Estado es el responsable de garantizar la salud mental de los ciudadanos y de crear las políticas públicas para una crianza favorable, brindar las herramientas para orientar a la población”, aseguró el terapeuta.

Para Mercedes, es importante que, como familia “podamos hablar abiertamente". "Todavía persisten muchos tabúes”, indicó.

En conversación con Diario Libre, el psicólogo dijo que “los padres no están siendo orientados para educar a sus hijos con una mente abierta y darles la confianza de poder conversar”, radicando ahí el fallo en la confianza.

“Hay que crear vínculos de comunicación, donde los padres puedan sentarse a conversar con ellos y darles la confianza de que los hijos puedan decirles, por ejemplo, si les gusta alguien”, abundó el especialista.

Enamoramiento en los adolescentes

Mercedes explicó que en los adolescentes “es normal que te enamores, que te guste alguien”.

El rol de los padres consiste en “explicarles que hay tiempo para todo, socializar con el hijo y la persona que le gusta y explicarles sobre las relaciones sexuales, lo que implica y que por presión social no deben ceder”.

También pide “enseñarles a los adolescentes a decir no, no quiero, no puedo, no estoy preparado para eso, no me pidas pruebas de amor”.

https://resources.diariolibre.com/images/2023/02/18/hombre-parado-en-la-calle-23ab1481.jpg Jairo Mercedes (FUENTE EXTERNA)

Figuras de poder

Mercedes indicó que, durante la adolescencia, los jóvenes pueden sentir admiración hacia las figuras de poder, tal es el ejemplo de tutores o maestros, ya que, a esa edad, un menor no tiene la madurez para discernir, siendo posible que se convierta en víctima de un juego de seducción.

“El adulto es responsable, es consciente, tiene toda la madurez, todo el conocimiento para saber que entrar en una relación con un menor, donde tiene una posición de autoridad, se está aprovechando, vulnerabilizando a esa menor”, detalló el psicólogo.

“Cuando hay figura de autoridad, una figura de respeto, (son) otras condiciones que hacen que el menor ceda”, agregó.

Otro factor a considerar, viéndolo desde la óptica contraria, es “el machismo y la idiosincrasia psicológica del hombre que pueden obnubilar la razón por patrones culturales que entran en la mente de un hombre”.

Sobre este aspecto, Mercedes detalló que el pensamiento de muchos adultos es “puedo tener muchas parejas y enamorarlas, no importa que sean menores de edad, porque lo que importa es satisfacer mi sexualidad a costa de lo que sea”.

Puso el ejemplo de las jovencitas que, aunque vistan de manera sensual, la ropa no las culpa de que un adulto las desee, porque siguen siendo adolescentes que necesitan apoyo, orientación y guía.

Caso Esmeralda Richiez

Sobre el caso de Esmeralda Richiez, de 16 años, quien murió -según las autoridades- tras ser sometida a una actividad sexual violenta, que le causó un sangrado, que desencadenó en un shock hipovolémico. Por el hecho está acusado su profesor de matemáticas John Kelly Martínez, de 35 años.

Mercedes sostuvo que “no conocemos todos los detalles de la historia” pero pidió no responsabilizar únicamente a los padres de la adolescente fallecida, como ha visto en reiterados comentarios en redes sociales.

“Hay una cuota de responsabilidad, porque, ¿cómo es posible que un profesor vaya a buscar a mi hija y yo se la ceda tan fácilmente? Pero, la mayor es del Estado que no orienta y acompaña en la labor de ser padres”, concluyó.