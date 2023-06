Consideran exagerado llamado a retomar uso de mascarillas por Covid-19

Recientemente la Sociedad Dominicana de Neumología y Cirugía del Tórax pidió a la población retomar el uso de mascarillas ante el aumento de casos positivos de Covid-19 y otras enfermedades respiratorias.

Ese llamado fue considerado por el asesor médico del Poder Ejecutivo, Jorge Marte Báez, como exagerado, debido a que los datos de que disponen las autoridades no representan una situación que sea motivo de alarma.

"No hay dudas de que hay un aumento de casos, pero esta no es la primera vez que hay aumentos de casos pasajeros en los últimos dos meses y ese aumento dura días y se desvanece. No podemos predecir que esta vez sea igual, pero lo que si podemos saber es que se mantiene igual el número de casos que ameritan ingreso al hospital", dijo Marte Báez a Diario Libre.

El neumólogo explica que los ligeros incrementos en los contagios podrían deberse a la subvariante de ómicron, llamada XBB.1.5, sobre la cual ha alertado la Organización Mundial de la Salud (OMS), que provoca síntomas leves y que no ponen en riesgo la vida de los pacientes.

"No es que no nos preocupemos, pero me parece que algunas personas y algunas entidades quizás han exagerado un poco esa peligrosidad y se reflejan sobre todo en eso, en un llamado a retomar el uso de mascarillas", sostuvo el galeno al afirmar que los organismos de salud del Estado están alertas a cualquier situación que requiera un cambio en las recomendaciones que hasta ahora mantienen a la población.

El también director médico del Centros de Diagnóstico y Medicina Avanzada y de Conferencias Médicas y Telemedicina (Cedimat) dijo que muestra de la baja peligrosidad hasta el momento de los nuevos contagios por Covid-19 es que, en ese centro, uno de los que más pacientes con esa enfermedad ha tratado, sobrepasando los 26,000 en el último mes y medio, solo ha ingresado a dos pacientes y el principal motivo ha sido el que tienen padecimientos crónicos.

La Sociedad Dominicana de Neumología y Cirugía del Tórax basa el llamado al uso de mascarillas en que los reportes emitidos por los neumólogos pertenecientes a ese gremio que advierten sociedad incrementos en los contagios por Covid-19.

"En las últimas semanas los neumólogos de la sociedad a nivel nacional, hemos observado con preocupación el aumento de la cantidad de pacientes en las consultas que están resultando positivos a la Covid 19, la influenza, neumonía y otros procesos respiratorios virales", señala el comunicado de la entidad.

"Es momento para que nuestros adultos mayores, mujeres embarazadas y personas que padecen enfermedades empiecen a protegerse nuevamente", dijo la sociedad de neumólogos al recordar que a pesar de que la OMS declaró el fin de la emergencia sanitaria por la Covid-19 no significa que haya dejado de ser una amenaza para la salud mundial.

Salud Pública en alerta

El ministro de Salud Pública, Daniel Rivera, llamó a la población a no alarmarse ante el alerta de la Sociedad Dominicana de Neumología y Cirugía del Tórax sobre un aumento de casos positivos de Covid-19 en el país y aseguró que la situación está bajo control.

Rivera advirtió que el Covid-19 ya es una enfermedad endémica y que sobre ella se mantiene un monitoreo permanente y oportuno por parte del Sistema de Vigilancia Epidemiológica de esa institución que le permite identificar eventos de salud y la toma de decisiones pertinentes y efectivas.

"No es necesario alarmarse, el Ministerio cuenta con un monitoreo permanente de la enfermedad y siempre ha ofrecido los detalles precisos y en caso de que los datos varíen también se ofrecerán las informaciones de forma transparente y de ser necesario retomar algunas medidas, también se informaría oficialmente", dijo rivera al pedir a la ciudadanía no llevarse de rumores en redes.

Población dividida

Ciudadanos consultados por este medio en torno al retorno de la utilización de mascarillas reaccionaron a favor y en contra de esa recomendación, pero indican que si se ordenan volverían a colocárselas.

Al respecto, Dionicio Jiménez dice que actualmente no la está usando porque no lo considera necesario, aunque está vigilante por si se vuelve a presentar la eventualidad de volver a hacerlo.

Otros como Felix Caset dicen que nunca han dejado de usar mascarillas y seguirán usándola por tiempo indefinido sin importar lo que digan las autoridades al respecto.

En tanto que dueños de establecimientos con espacios cerrados manifestaron que seguirán las reglas que dispongan las autoridades en sus comercios para ayudar a prevenir los contagios, de ser necesario.

Mientras que en las calles se observan algunas personas caminar con sus mascarillas colocadas.

El uso obligatorio de mascarillas en lugares de trabajo y distintos espacios públicos fue dispuesto mediante la resolución 000016 del Ministerio de Salud Publica el 22 de junio del 2020, disposición que fue levantada el 16 de febrero de 2022, sin embargo, en ese momento se recomendó su uso opcional.