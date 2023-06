Hospital Barsequillo: Cuando la demanda supera la oferta de servicios de salud

La principal queja de los usuarios que visitan el Hospital Municipal Barsequillo, en los Bajos de Haina, es que el espacio y los servicios que se ofrecen en este centro sanitario de segundo nivel no dan abasto, tomando en consideración el aumento población en los sectores colindantes.

Al llegar al área de Emergencia, tanto niños y adultos son recibidos en el mismo espacio para el triaje.

"Tienen dos médicos para una emergencia. Se juntan todos los servicios, niños y adultos", afirmó Delfín, un motoconchista de la zona que suele transportar pasajeros a su salida del hospital.

"Falta personal médico, personal de seguridad. Tienen que adaptar los recursos, ya no es un hospital para 700 personas", agregó.

Una usuaria, que no quiso revelar su nombre, se quejó de que tenía tres horas esperando un turno para una sonografía.

"No me han llamado, ya deberían de empezar. Fuera de eso, todo bien, hasta ahora", declaró la señora.

Otra paciente, Dulce María King, afirmó que "el servicio es lento y la emergencia está congestionada".

https://resources.diariolibre.com/images/2023/06/24/22062023---denuncias-en-hospital-de-palenque---foto-matias-boncosky04-7a0aa238.jpg Dulce María King, paciente. (MATÍAS BONCOSKY.)

La mujer que fue tratada por problemas respiratorios dijo que "solo hay un nebulizador, lo usan un rato con una persona y se lo quitan para que lo use otro". Eso sí, "las mascarillas son individuales".

En el caso de Luis Morales, residente en La Pared de Haina, la consulta con el ortopeda fue exitosa.

"El doctor viene temprano. Cogí mi cita a la 1:00 p.m. y a las 3:00 p.m. estaba en mi casa. Las veces que he venido siempre hay turno. En la clínica me cobran 1,500 pesos con el seguro y aquí no pago", dijo Morales.

Pidió que se incluyeran más especialidades y destacó que "ahora hay más higiene en los baños. Me siento bien cuando vengo aquí".

Una enfermera, que por temor a represalias no se identificó, reconoció que en el Hospital Barquesillo hace falta la inclusión de más especialistas, ya que, por esta carencia, es normal que se hagan referimientos al Hospital Juan Pablo Pina en San Cristóbal, ya ese es de primer nivel.

https://resources.diariolibre.com/images/2023/06/24/dl41293-c91d173f.jpg Alta demanda de vacunas en Barquesillo. (DANIA ACEVEDO)

Esta falta de especialistas sería más evidente los fines de semana, de acuerdo con el relato de los usuarios de Barsequillo.

"Cuando tuve mi accidente, tuve que esperar mucho para que me atendieran y tuve que comprar mi propio hilo para que me cosieran", sostuvo José, un jovencito que labora en las cercanías del hospital.

Con su bebé de tres meses en brazos, Suzette Pichí, también residente en La Pared, afirmó que lleva a su pequeña a las consultas pediátricas en Barquesillo porque "no tengo seguro y por eso vengo aquí".

Durante la visita, Diario Libre observó gran demanda de madres con sus infantes en el área de vacunas.

CMD reportó precariedades

Durante una rueda de prensa, realizada el pasado 16 de mayo, el Colegio Médico Dominicano (CMD) expuso las condiciones de precariedad de los hospitales de la red pública pertenecientes a la región Sur del país.

En ese entonces, el presidente de la Regional Sur, José Santana, afirmó que en el Hospital Municipal Barsequillo en Haina, "para tener un abanico, los pacientes tienen que llevarlo".

Dirección del hospital responde

A través de un comunicado, la directora del Hospital Barsequillo, Ana Moreno, informó que se incrementó el personal médico que presta servicio en la Emergencia, pasando de dos a cuatro galenos fijos, para así fortalecer la atención a los usuarios.

Moreno atribuye a la incidencia de virus respiratorios en las últimas semanas, principalmente la influenza, la constaste demanda de servicios en el área de Emergencia.

"La doctora indicó que el centro contaba con dos médicos fijos en el área de Emergencia y ahora dispondrá de cuatro galenos para reforzar ese servicio", reza el texto.

https://resources.diariolibre.com/images/2023/06/24/dl41314-42ba4aec.jpg Entrada al laboratorio. (DANIA ACEVEDO)

De igual manera, en dicho documento se detalla que en Barsequillo "ofrecen servicios de rayos x y laboratorio todos los días, las 24 horas y cuentan con amplia cartera de servicios que incluye las especialidades de pediatría, cardiología, diabetología, gastroenterología, ginecología, maxilofacial, medicina familiar, nutrición, medicina interna, odontología, ortopedia, psicología, urología, cirugía general, al igual que servicios de ecocardiograma, vacuna, sonografía y consultas a adolescentes".

La directora destacó que el Hospital Municipal Barsequillo es un centro de segundo nivel de atención, y como tal, dispone de una sala de Emergencia general para ofrecer servicios a sus usuarios, de acuerdo a las dimensiones del centro sanitario.

El texto indica que, en lo que va del año 2023, el centro ha brindado asistencia a más de 80 mil personas; de estas, 24,700 en el área de Emergencia; 15 mil consultas; 29,188 pruebas de laboratorio, así como 400 partos y cesáreas.