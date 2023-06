Las empresas que forman parte del club de beneficios de Senasa

El director ejecutivo del Seguro Nacional de Salud (SeNaSa) presentó la nueva propuesta denominada "Club de beneficios SeNaSa" con el objetivo de continuar fortaleciendo la salud física, mental y social de los afiliados.

El doctor Santiago Hazim informó que esta alianza estratégica público-privado colectivo que se realiza, en esta primera etapa, con 32 entidades privadas permitirá que más de 1.5 millones de afiliados en el Régimen Contributivo puedan beneficiarse de distintos tipos de descuentos en las categorías de educación, vida saludable, servicios y recreación con solo presentar su carnet de salud en los diversos establecimientos que inician hoy con SeNaSa.

Entre las marcas que conforman la primera alianza estratégica público-privado están la universidad Unibe, Aro y Pedal, 3d Relax Spa, Amazing Babies and Kids, Baby Time , Be Fit Estudio, Bonchecitos, Casa de Campo, Cura Tech, Eva Nicole, Había una vez, Librería y papelería Hermanos Solano, Hodelpa hotels, Jet pack, Johanna brows, Kids fitness & acqua, La Novia de Villa , Lunula nail spa, Marinbikesrd, Mec fitness, Mi tierra verde, Opti go, Papelería CCC, Pedidos Ya, Poptart coach & liftingco, Premium express, Travel lounge, Zona bici, Tiendas minaya, Grupo Hylsa, Beaniaestetica spa, Acqua hydrogym y Lifting co.

"El reto en estos tiempos es mantenernos en salud. Pero esta palabra tan corta abarca muchas áreas y nosotros las agrupamos en las categorías antes mencionadas. Con la educación, por ejemplo, queremos incentivar a nuestros afiliados a tener un estilo de vida saludable, hacer ejercicios, a tener acceso a otros tipos de servicios que de manera indirecta influyen en nuestra calidad de vida. Este es un club indetenible porque continuamos agregando nuevos aliados que formaran parte de la salud constante de cada uno de nuestros afiliados", expresó el doctor Hazim.

En el marco de su discurso agradeció a los representantes de las distintas marcas por apoyar la iniciativa de las ARS de todos los dominicanos poniendo a su disposición los distintos productos que ofrecen.

Loraine Amell Bogaert, la vicerrectora de Vinculación e Internacionalización de Unibe, al hablar en representación de la alta caso de estudio expuso que se unieron a la iniciativa porque se alinea con los objetivos institucionales de la universidad de dar oportunidad a jóvenes talentosos del país a que accedan a programas académicos de calidad y también que la academia trabaje de la mano con el empresariado, la sociedad y el estado en un modelo cuádruple hélice que promueva el desarrollo de la nación.

"Compartimos plenamente los valores de Senasa de propiciar y promover la equidad, inclusión, integridad, transparencia y el compromiso institucional hacia nuestra comunidad y la sociedad, por eso estamos tan esperanzados con esta alianza que sin duda dejará muchos frutos", dijo Amell Bogaert.

Gianfranco Becattini, representante de Kid finess manifestó que se unió a la iniciativa porque comparten los mismos valores que SeNaSa y saber que ambos tienen como prioridad brindar calidad a sus afiliados y facilitarles el día a día a través de sus servicios.

Destacó que los valores de la institución tales como la equidad, trato humano, transparencia, integridad y compromiso fueron algunas de las motivaciones para aceptar ser parte del club de beneficios. Al tiempo que añadió "los valores de SeNaSa como institución fueron la motivación principal, pues se alinean completamente a los nuestros como empresa, de esa manera creando una alianza perfecta para llevar a cabo nuestra meta principal, que es brindar un servicio de calidad a nuestros clientes".

El evento fue realizado en el hotel Emabassy Suite by Hilton y contó con la presencia de invitados especiales, representantes de las marcas, gerentes y colaboradores institucionales, quienes disfrutaron de un coctel previo al cierra de la presentación formal de los nuevos beneficios que podrá disfrutar los afiliados.

Acceso al "Club de Beneficios de SeNaSa"

Obtener estos beneficios es muy fácil, solo deben acceder a la oficina virtual de asistencia al usuario OVA, a través de nuestra página web, ingresar su correo electrónico y contraseña, y hacer clic en la pestaña Club de Beneficios.