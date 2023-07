Reportes de suicidio llama a prestar atención a conductas en menores

Línea de ayuda: El departamento de Salud Mental del Ministerio de Salud Pública de República Dominicana posee la línea de información sobre la depresión en el 809-544-4223.

Aunque no se habla mucho del suicidio de menores de edad, la realidad es que es un tema de preocupar en la República Dominicana. Al menos ocho niños se han quitado la vida en lo que va de año.

La psiquiatra Alexandra Hichez afirmó que "el suicidio en menores y adolescentes es la tercera causa de muerte prematura posterior a los accidentes de tránsito y al homicidio. Nuestro país al igual que en el resto del mundo pertenece al grupo de alto riesgo".

El médico psiquiatra César Mella aseguró que "aunque el suicidio en menores de 18 años no es tan frecuente, sí lo es en lo que llamamos adolescencia, o sea, muchachos que están entre 10, 11, 12 y 13 años y generalmente eligen métodos duros como el disparo o el ahorcamiento".

Conductas que alertan

De acuerdo con la doctora Hichez "las causas tienden a ser multifactoriales y pasan desapercibidas regularmente, pueden ser por causas muy atribuidas a trastornos anímicos, ansiedad, abuso, entre ellos, abuso o acoso sexual violencia escolar, algún trauma que lo acompañe posterior a la separación de sus padres o algún tipo de maltratado vivido, así como también estrés postraumático"

Alertó que los niños y adolescentes suelen tener presentaciones muy atípicas, "eso significa que no presentan una sintomatología anímica igual que una persona adulta cuando se trata de tener depresión, porque los principales cambios que ellos manifiestan es alteración de su rendimiento escolar, fallas o cambios en el comportamiento, la irritabilidad, la agresividad selectiva. Pero también empiezan a tener predilección por las actividades solitarias o el aislamiento, en donde pueden ser presa de desarrollar una compulsividad, dependencia o adicción a la tecnofilia (adicción a los dispositivos, especialmente videojuegos y redes sociales)".

Añadió que tienden a incurrir también en actividades riesgosas y cambiar de manera bien drástica de círculo de amigos.

Por su parte, el médico psiquiatra Mella destacó que los menores toleran muy mal las frustraciones:"si se queman en la escuela, si hay mucha exigencia en el hogar, si cometen un error, si golpearon a alguien, o peor aún, si se están iniciando en el mundo de las drogas".

Asimismo citó que se debe tomar en cuenta el Trastorno Límite de la Personalidad, "los adolescentes se cortan, se mutilan y muchas veces consiguen una hemorragia y el acto de la muerte".

Otros signos de alerta Sueño constante o insomnio



Cambios en la alimentación



Conductas obsesivas o repetitivas

Desesperanza o no poder proyectar un futuro favorecedor



Pérdida de interés en actividades que antes le resultaban placenteras



Manifestaciones de baja autoestima



Descuido o abandono de la apariencia físicaSelectividad por un solo tipo de tareas

Efecto imitativo

Hichez también se refirió al patrón por conducta observada o conducta aprendida que es "cuando ocurre un evento de este tipo (suicidio) y es altamente publicitario se comienza a imitar el mismo método con la convicción de que fue un método efectivo para la persona que lo hizo y, por ende, el adolescente que está pasando por una depresión o está siendo preso de esos pensamientos catastróficos, encuentra un método eficaz en ese que ya le dio resultado a otro y lo imita".

Mella explicó que los menores entienden que "si un mayor, que es modelo de conducta, hizo algo, ellos también tienen el derecho a hacerlo".

La tecnología y el suicidio

La psiquiatra Hichez dijo que "se debe prestar alta atención al acoso o ciberbylling que ha dado como resultado que muchos niños o adolescentes tomen conductas autolesivas posterior a tener conversaciones con personas, que en la mayoría de veces no se conocen físicamente, por algún tipo de abuso que estén viviendo".

Además, dijo que con la facilidad que los adolescentes tienen celulares "es bueno tener o procurar tener una cuenta a los cuales los padres tengan acceso. Un método que resulta eficaz en algunos hogares es tener los dispositivos en entornos públicos, altamente transitados de la casa, como el comedor, la sala y no dejar que se vuelvan exclusivamente para uso en las habitaciones, porque ahí los padres no llegan, aunque tienen muchas formas de acceder a ciertos niveles de información. Por lo menos tienen un récord de las páginas que tu hijo más frecuenta".

Consejos para prevenir

Hichez llamó a los padres a reconocer los cambios comportamentales de los niños y adolescentes ya que en ocasiones tienden a justificarlo o verlo como una conducta salvatoria.

Citó como ejemplo aquellos niños que deciden aislarse, que prefieren no hacer vida social, en ocasiones los padres se sienten aliviados porque el niño está en la habitación y no está molestando o no se está acostando tarde.

"A los padres todo cambio que no sea el habitual debe de llamarle la atención" Alexandra Hichez Psiquiatra “

Agregó señaló que se debe tener especial interés en "estar, visitar, los lugares que frecuentan sus hijos como planteles escolares y grupo de amigos, para así tener una interacción y poder tantear cuál es el entorno que su hijo maneja".

Por su parte, Mella consideró que para prevenirlo "primero: tratar el tema en la escuela y la familia, no tenerlo como un tema tabú, como ocurre con la sexualidad. Segundo: mantener medicamentos, armas de fuego y cosas como los cuchillos, navajas y demás, fuera del alcance de los niños. Tercero: que un niño o niña que presente conducta de aislamiento de agresividad a sí mimo o a otros debe ser vigilado o acudir a un psicólogo para saber por qué se aíslan o están tristes".

Casos de este año

El pasado 23 de junio una menor de 14 años se suicidó en el sector Los Barrancones de Baní, presuntamente porque no logró pasar de curso.

También se dio a conocer la noticia de que en Villa Tapia, provincia Hermanas Mirabal, una adolescente de 14 años, murió presuntamente a causa de suicidó de un disparo en la cabeza. Se desconocen los motivos que la habrían llevado a cometer el hecho.

El reporte de la Policía Nacional establece que la joven utilizó el arma de fuego de su padre, marca HS calibre 9MM, serie 21790, amparada mediante licencia de porte y tenencia vencida desde el año 2020.

Otro caso fue el de un niño de 12 años que se quitó la vida colgándose con una soga en el techo de su habitación en el barrio Carlos Álvarez, en Villa Mella, Santo Domingo Norte.

En mayo, una jovencita de 17 años se quitó la vida en el sector Las Marías del municipio Compostela de Azua, por motivos que hasta el momento se desconocen.

En abril, un adolescente de 16 años se suicidó con un disparo en la cabeza en su habitación en un hecho ocurrido en el sector Desiderio Arias del municipio de Mao Valverde.

En marzo, un niño de 10 años se suicidó porque, supuestamente, sus padres le quitaron una tableta, luego que llegara de la escuela, según informó la madre del menor.

En enero, una niña de apenas 12 años decidió poner fin a su vida ahorcándose, en un hecho registrado en la comunidad El Batey, del municipio de Piedra Blanca.

Ese mismo mes, en menos de 24 horas, otra niña de 9 años fue encontrada ahorcada en la habitación de su vivienda, en un hecho registrado en la provincia de Azua. La menor de edad, identificada como Yumileidy García, encontrada en su habitación, se había ahorcado porque presuntamente no le habían arreglado una tableta que ella tenía dañada.

¿Dónde acudir o llamar?

Las principales líneas de ayuda son el Sistema Nacional de Emergencia 9-1-1 que está disponible las 24 horas del día, el departamento de Salud Mental del Ministerio de Salud con el número 809-544-4223 en horario laboral; la línea de ayuda por psicología y psiquiatría a través de *462 y en físico las unidades de intervención en crisis de los hospitales Moscoso Puello, en el Salvador B. Gautier, Darío Contreras, en el Marcelino Vélez, en la maternidad de Los Mina y a nivel provincial en Santiago, Barahona y San Juan de la Maguana.

También hay fundaciones y centros especializados en salud mental que brindan ayuda, como la Fundación Alam Cabrera escribiendo por WhatsApp al 809-740-5339 y el Centro Calma Alma al 829-243-3203.

Otra línea disponible es la Línea Familiar Contigo, con el auspicio del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) y el Colegio Dominicano de Psicólogos (Codopsi), disponible a través del 809-636-3507 y por WhatsApp con el 849-258-4479.