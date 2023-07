Alergólogos difieren sobre pacientes en RD con alergia a la carne roja causada por garrapata

La garrapata estrella solitaria localizada principalmente en las regiones sudeste y este de Estados Unidos es la causante de que miles de ciudadanos norteamericanos padezcan el síndrome alfa-gal o alergia a la carne roja. Se manifiesta en el individuo cuando es picado por esta especie de bicho y es potencialmente mortífera ante el consumo de productos derivados de los mamíferos.

Alergólogos consultados por Diario Libre difieren por separado sobre la existencia de esta garrapata y de pacientes dominicanos con este síndrome. El doctor Ramón Almodovar refirió que en su vida profesional no ha visto pacientes con esta alergia, la doctora Evelyn Duarte tampoco, sin embargo, su colega Iván Peñafiel Quinteros refiere haber tratado a dos pacientes en sus años de carrera, incluso citó un caso reciente de una paciente que hizo una anafilaxia tras consumir carne de res.

"Sí, como somos unos 25 alergólogos, somos bastante unidos, siempre hay alguien que dice que tengo un alfa-gal, no es frecuente, pero hay. Tengo una paciente que vino hace una semana y es posible que tenga eso, ha hecho una anafilaxia, reportó haber comido mucha carne de res. Le hice una prueba de carne y a la carne de res ha hecho una reacción aquí en mi consultorio. No es una alergia frecuente, como alergólogo solo he visto dos reacciones", aseguró.

En cambio, el doctor Almodovar citó que la garrapata estrella solitaria no está en el país y que el Ministerio de Agricultura y Salud Pública aplican un excelente protocolo para evitar que enfermedades producidas por animales lleguen a suelo dominicano.

"Hay que tomar en cuenta los medios sanitarios que implementa el Ministerio de Agricultura y Salud Pública, a esos animales lo bañan al llegar aquí y lo ponen en cuarentena y por eso se evita la entrada al país de cualquier enfermedad producida por animales. Entiendo que es difícil que entre por la cuarentena, pero tenemos insectos que han llegado por importación por eso no lo descarto tampoco y tenemos que estar preparados si sucede".

Almodovar es de los alergistas que no han tenido pacientes con este tipo de alergia, pero tampoco descarta que en un futuro reciente pueda tener casos, debido a la globalización.

En conversación con Diario Libre, el director de Epidemiología, Ronald Skewes, indicó que el Ministerio de Salud Pública no tiene notificados casos de esta naturaleza en el país.

¿Cómo se trata la enfermedad?

Si bien la alergia alfa-gal es potencialmente mortífera, no es una condena de muerte. Los galenos explicaron que conocer el diagnóstico a tiempo, dejar de consumir carne roja y conocer el tratamiento adecuado para hacer frente a una reacción alérgica es la clave para convivir con el síndrome.

"La picadura de garrapata transmite esa proteína (alfa-gal) que está contenida en todas las carnes rojas, el paciente se hace alérgico a esa sustancia que si la ingiere puede hacer un shock anafiláctico, que está caracterizado por aparición de ronchas, caída de la presión arterial, dificultad respiratoria, mareos, cólicos, vómitos".

Ante la presencia de anafilaxia, el paciente debe ser llevado de urgencia a un centro médico para que sea estabilizado por un especialista que sepa cómo tratarlo.

Peñafiel Quinteros explicó que el único tratamiento para tratar a un paciente con esta crisis es la adrenalina. Incluso, citó que eventualmente el paciente debería aprender a inyectarse en la pierna solo.

El aspecto más importante es el diagnóstico, Valdovar explicó que esto es posible a través de análisis de Inmunología, una prueba conocida como pick by pick que es pinchando al paciente con la proteína de vaca o la exposición, dándole la carne al paciente y esperar su reacción.

Una vez el paciente es picado por la garrapata estrella solitaria, padecerá el síndrome alfa-gal toda su vida.

Después del diagnóstico, las personas pueden vivir con este síndrome ajustando su estilo de vida, sacando de su alimentación la carne roja y cualquier producto que la contenga.

