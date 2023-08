El manejo que ameritan pacientes quemados durante su traslado al hospital

A propósito de la explosión que afectó varios comercios en San Cristóbal este lunes dejando 11 muertos y 59 heridos, hasta el momento, Diario Libre conversó con el doctor José Cueva, cirujano de la Unidad de Quemados Pearl L. Ort, sobre el protocolo que se debe observar en el traslado de personas que han sufrido quemaduras.

Cuando una persona sufre quemaduras graves en su cuerpo que podrían comprometer su vida, el cuidado y precaución que se deben tomar antes y durante el traslado a un centro de salud son vitales.

Tan pronto el afectado es auxiliado por personal paramédico, lo primero que debe hacer es percatarse de que esté respirando.

"Lo primordial es evaluarlo, el paciente quemado se entiende que es un paciente con trauma y hay que evaluar en ese paciente lo que llamamos el ABC, que es cómo está la vía área, cómo está su función circulatoria y si está respirando bien, detalló el doctor José Cueva, cirujano de la Unidad de Quemados Pearl L. Ort, ubicada en el Hospital Ney Arias Lora, en Santo Domingo.

Dijo que luego se debe verificar la profundidad y extensión de la quemadura, "que es lo primero que se ve".

"Si se entiende que son variantes de manejo hospitalario debe llevarse al hospital, pero de manera inmediata, llevarlo al hospital y ponerlo en manos de una persona que, digamos, tenga un conocimiento acabado de este tipo de eventualidades", agregó.

El galeno explicó que el personal que traslada a ese enfermo se comunica previamente con esa Unidad, que lo recibe si tiene espacio, y es cuando "le pedimos que inicie el manejo hídrico, que haga una cobertura lo mejor posible de esa quemadura para que, en el traslado, el paciente no se contamine".

Los líquidos suministrados van a depender del porcentaje de la superficie corporal que el paciente tenga quemada.

"El manejo hídrico debe empezar desde el mismo momento en que el paciente se quemó, no podemos dejarlo para cuando llegue al hospital", subrayó al ser consultado por Diario Libre.

El cuerpo debe cubrirse

También el paciente debe lavarse bien y cubrirlo para su envío al centro de salud para evitar infecciones y porque su cuerpo se ha tornado muy sensible al frío.

"Ese paciente debe lavarse y cubrirse con apósitos estériles o limpios y secos" José Cuevas Cirujano de la Unidad de Quemados Pearl L. Ort “

"No puede mandarse desnudo, es decir con esa área quemada descubierta. Debe ser cubierto con gasas estériles y, de no tenerlas, con unas gasas limpias y secas", porque hay que evitar que esa zona de quemadura quede expuesta a infecciones, agregó Cueva.

Destacó que la piel es la barrera de defensa del organismo y si queda expuesta con quemaduras, "puede coger infecciones", pero además presenta "pérdida de líquidos".

"Recuérdese que la piel, al ser nuestra primera barrera de defensa, es un termorregulador, por tal, ese paciente no puede llegar desnudo. El paciente quemado no soporta el frío, no soporta el cambio de temperatura, por lo tanto, tiene que cubrirse para que esas heridas lleguen cubiertas, lleguen protegidas".

Otro punto a tomar en cuenta es que si el paciente está en condiciones que le dificultan la respiración sea llevado al centro de salud con oxígeno.