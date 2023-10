Madres en el Robert Reid se muestran preocupadas por los casos de dengue

Las madres de niños con síntomas febriles asociados al dengue continúan llegando a la emergencia del Hospital Robert Reid Cabral preocupadas ante la posibilidad de un diagnóstico positivo a este virus que a la fecha ha infectado a casi 13 mil personas y ha ocasionado once muertes confirmadas.

"El niño tiene fiebre y mucho vómito. Una niña de una amiga tenía la misma edad de él, dos años, y salió con dengue. Esa es mi preocupación", dijo Fabiana Reyes, residente en Villa Mella, una de las zonas más afectadas por el actual brote.

Leslie Cedeño se trasladó desde Los Frailes, en Santo Domingo Este, buscando asistencia para su hermanita de 10 meses que presenta fiebre constante por más de 48 horas.

"Le dieron un suero oral y lo vomitó todo. Le doy acetaminofén cada cuatro horas y la fiebre no se le baja. No quiero que le diagnostiquen dengue, me da miedo porque por allá se murió una niña", comentó.

En el caso de Iris Romero, desde hace cuatro días su hijo de 15 años tiene todos los síntomas que indican un posible dengue: fiebre, dolor abdominal y dolor de cabeza.

"Le mandaron a hacer la prueba, todavía no hay confirmación, estamos hidratándolo hasta que recibamos el diagnóstico médico", detalló la madre.

Nuevas estrategias

El Colegio Médico Dominicano (CMD), junto a las Sociedades Médicas Especializadas, realizó un encuentro este martes con representantes del Ministerio de Salud Pública para abordar nuevas estrategias que permitan enfrentar el actual brote de dengue.

El presidente del CMD, Senén Caba, explicó a los viceministros José Antonio Matos y Eladio Pérez que los galenos están en disposición de ayudar a las autoridades sanitarias en la elaboración de nuevos protocolos y guías en el manejo del virus, entre ellos, aumentar la promoción hacia la población, aumentar el número de camas y destinar áreas específicas en los hospitales, entre otras propuestas.

En aumento 77 niños ingresados Este martes, en el Robert Reid unos 77 niños permanecían ingresados con fiebre y probable dengue, 37 de ellos de nuevo ingreso. En comparación al lunes, son cinco casos más, ya que 24 horas antes, el hospital tenía 72 niños internos. Luego de permanecer vacía durante el fin de semana, la UCI reportó tres pacientes en intensivos.