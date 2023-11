Doctora Yubelky Aquino denuncia irregularidades en apertura del proceso electoral del CMD

La doctora Yubelky Aquino Rojas, candidata a la presidencia del Colegio Médico Dominicano (CMD), denunció irregularidades en la apertura del proceso electoral que se desarrolla en la jornada de este miércoles para elegir a la nueva junta directiva para el período 2023-2025.

"Hay médicos que han ido a votar y no encuentran el centro de votación porque el presidente que tiene la urna no aparece", declaró la cirujana.

A través de una nota de prensa, la candidata por la Plancha 2 expresó que espera que no sea intencional, porque "no está bien que a las nueve de la mañana no estén algunos centros funcionando".

Informó que, en el Centro Cardio-Neuro-Oftalmológico y Trasplante (Cecanot) y el Centro Médico Domínico-Hispano, los presidentes y secretarios de las mesas no se han presentado.

Asimismo, en el Hospital Dr. Félix Maria Goico, donde está la mesa que le corresponde a la doctora Aquino ejercer su derecho al voto, varios médicos denunciaron que no aparecen en la lista y que los delegados pertenecen a la plancha contraria cuando en los estatutos está estipulado que haya delegados de ambas planchas.

La cirujana asegura que se trata de una táctica dilatoria para que se retrase el voto y que en el hospital Padre Billini no se instalaron urnas para votar.

Agregó que "se ha visto de todo" en estos comicios en los que se debaten por la presidencia ella y el doctor Waldo Suero, candidato en sexta ocasión a dirigir el CMD.

De acuerdo con Aquino, la mayoría de los presidentes de mesas pertenecen al grupo de la Plancha Uno, que preside el doctor Suero.

117 mesas

En las elecciones del CMD de este miércoles se escogerá un presidente que presidirá la junta directiva nacional del gremio y presidentes en el Distrito Nacional y diferentes regiones del país.

También, presidente del Consejo Nacional de Sociedades Médicas o tercer vicepresidente.

"Son 117 mesas electorales en todo el territorio nacional con el objetivo de garantizar que todos los médicos que están habilitados para votar en el padrón electoral puedan ejercer su derecho y escoger al dirigente que los vaya a representar en esta institución durante los siguientes dos años", detalló el presidente de la Comisión Electoral del CMD, José Miguel Ferrer.

Ferrer indicó que hubo recintos que empezaron el proceso de votación de manera puntual (a las 9:00 de la mañana), otros no. Unos 12 mil galenos están llamados a ejercer su derecho al voto.

"Todo es un procedimiento", dijo al ser entrevistado poco después de la apertura de las urnas.

A partir de las 6:00 de la tarde las urnas quedarán oficialmente cerradas, por lo que estima que, pasadas las 6:30 o 7:00 de la noche, empezarán a llegar las primeras mesas, las más cercanas al CMD como la instalada en el Robert Reid Cabral.

El paso de mando se efectuará el segundo viernes de diciembre, que en esta ocasión corresponde al día 8. El presidente actual del CMD es Senén Caba.