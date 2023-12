Mayoría de afiliados a Senasa involucrados en accidentes en 2022 tienen entre 20 y 39 años

El director ejecutivo del Seguro Nacional de Salud (Senasa), Santiago Hazim, invitó este martes a sus 7.5 millones de afiliados y a la población en general a hacer un "pacto por la prevención y tu salud" durante las festividades navideñas, a propósito que se aproxima la celebración de la Nochebuena, la Navidad y Año Nuevo.

"Hacemos este llamado porque las estadísticas del pasado año registraron más de 5 mil accidentes de tránsito y la mayoría de los afectados fueron jóvenes entre 20 y 39 años, es decir, gente en edad productiva", indicó.

El galeno explicó que el pacto consistirá en que, "en caso de tomar alcohol, pasen la llave a otra persona o designen un conductor responsable, con el objetivo de no llevar luto a sus seres queridos. Si tiene que conducir use su cinturón de seguridad y si es un motorista, use su casco, además de respetar las leyes de tránsito. De igual forma, estar atentos a las orientaciones que ofrecerá el Centro de Operaciones y de Emergencias".

Recordó que la Ley 87-01, que crea el Sistema Dominicano de Seguridad Social, en su Art. 119, no comprende los tratamientos derivados de accidentes de tránsito, sin embargo, para garantizar la protección de las lesiones por esta causa, se estableció la Normativa del Fondo Nacional de Atención Médica por Accidentes de Tránsito (Fonamat) para Régimen Subsidiado, Contributivo y Planes de Pensionados, aprobada por el Consejo Nacional de la Seguridad Social (CNSS) mediante la Resolución No. 332-03.

https://resources.diariolibre.com/images/2023/12/19/santiago-hazim-19-dic.jpeg Santiago Hazim, director del Senasa. (FUENTE EXTERNA)

El doctor Hazim precisó que, de acuerdo con el tipo de accidentes, "las motocicletas ocupan el primer lugar de los accidentes de tránsito para los regímenes Subsidiado y Contributivo y en un segundo lugar los automóviles".

Agregó que estos cinco mil afiliados que resultaron afectados durante el 2022 requirieron demandaron más de 34 mil servicios de salud y que la mayor demanda de estos se concentró entre las emergencias y cirugías ortopédicas.

Hazim insistió que para lograr una reducción en los accidentes "todos debemos poner nuestro granito de arena para ir aportando al cambio que queremos. De nuestra parte volveremos a reforzar nuestros puntos de servicios, apoyaremos con difusión los mensajes preventivos para nuestros afiliados y promoveremos, de manera interinstitucional, los mensajes de prevención que generemos de cara a las festividades navideñas".