Se reporta escasez de mascarillas y medicamentos para la influenza en farmacias

Al activarse la alerta epidemiológica emitida por el Ministerio de Salud Pública por la circulación de varios virus respiratorios, la demanda de mascarillas, alcohol en gel, pruebas antigénicas caseras para COVID-19 y antivirales se ha disparado, una previsión que los almacenes farmacéuticos no tomaron en cuenta.

Diario Libre consultó cinco cadenas de farmacias y en ninguna se pudo encontrar la totalidad de los insumos de protección para virus respiratorios solicitados.

De las mascarillas KN-95, de gran demanda durante la época de aislamiento y toque de queda, solo habían en una de las sucursales visitadas, mientras, las quirúrgicas estaban disponibles en cuatro, a un precio promedio de 5.00 pesos. Estas últimas pueden ser de color azul o negro.

Las pruebas antigénicas caseras para Covid fueron encontradas en el inventario de cuatro de las farmacias consultadas, con precios muy variantes que van desde 195.00 pesos, pasando por 320.00, hasta llegar a marcas más sofisticadas que cuestan hasta 820.00 pesos cada una.

Solo una unidad disponible

El oseltamivir (Tamiflu), usado para tratar los casos de influenza, estuvo disponible en tres farmacias, aunque en una solo quedaba una única caja de 10 pastillas. El precio de este medicamento varía. En una estaba a la venta a 3,793.10 pesos y las otras dos lo tenían a 3,944.85 pesos.

"Está escaso y el favipiravir (otro antiviral) también", dijo la dependienta consultada.

Como alternativa, ofreció Imepel de 75 mg, otro de los nombres comerciales con el que se conoce este componente, aunque al igual que en la farmacia anterior, solo quedaba una unidad disponible.

"No sé lo que pasa con esa sustancia (oseltamivir) que no está apareciendo", fue la respuesta de la vendedora en la quinta farmacia indagada.

De todos los comercios, el favipiravir solo estaba disponible en una farmacia, bajo el nombre comercial Maxpiravir, a un costo de 3,250 pesos la caja con 30 tabletas.

Circulación de virus

Este miércoles, el Ministerio de Salud Pública reiteró que solo se han identificado tres casos positivos a la variante JN.1 en el país e invitó a continuar con las medidas de higiene y acudir a los puestos de vacunación para inocularse contra esta enfermedad, la influenza y otras afecciones virales propias de la época.

A través de una nota de prensa, la institución sanitaria indicó que sigue aplicando estrictamente los protocolos establecidos para vigilancia y detección temprana de la variante JN.1, ya que la afluencia de personas que entran al país por las festividades, contribuye a una mayor circulación de virus, que se contagian rápidamente.

En el texto, Salud Pública enfatiza que no debe haber motivos de alarma, ya que no representa gravedad, aunque mantiene el llamado a no descuidarse, principalmente cuando haya factores de riesgo.

Al compartir el más reciente boletín sobre COVID-19, el Ministerio de Salud Pública indicó que se analizaron 2,014 muestras, de las cuales resultaron 52 casos positivos, para un total de 73 casos activos, sin internamientos, una disminución frente a los 106 que se reportaron en la semana anterior.