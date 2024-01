Gobierno dará medicamentos gratis a pacientes diabéticos e hipertensos

El presidente Luis Abinader anunció este lunes un cambio en la estrategia del gobierno en el abordaje de salud de la población de escasos recursos con hipertensión y diabetes, a través de un programa mediante el cual se les suministrará medicamentos gratuitos a los mayores de 45 años que tengan el seguro subsidiado de Senasa.

También se incluirán a los pensionados y menores de 18 años que sean diabéticos insulino-dependientes. Precisó que los medicamentos están avalados por la Organización Panamericana de la Salud (OPS).

El mandatario dijo que los recursos para financiar este programa están contemplados en el presupuesto del 2024 y que empezará en la segunda semana de febrero.

"En un mes se comenzarán a entregar los medicamentos a esta población a través de las Unidades de Atención Primaria, centros del primer nivel y Farmacias del Pueblo", dijo Abinader en LA Semanal con la Prensa en el Palacio Nacional.

También invitó a la población a ejercitarse y a llevar un estilo de vida saludable.

Abinader informó que la dotación de medicamentos para diabéticos e hipertensos se ejecutará a través del plan "Más salud y esperanza de vida", con el Ministerio de Salud Pública como responsable de su desarrollo y aplicación.

Con "Más salud y esperanza de vida", la República Dominicana se une al plan "Programa Hearts (Corazones)" de la Organización Mundial de la Salud (OMS), que busca combatir las enfermedades no transmisibles como la diabetes e hipertensión arterial.

"Nunca he fumado, nunca he ingerido alcohol (de manera) social y llevo, en términos generales, una vida saludable" Luis Abinader Presidente de la República “

El gobierno tomó en cuenta que estas enfermedades afectan a cuatro millones de personas en el país y que solo en 2022, unas 66 mil personas fallecieron a causa de estas afecciones. De estas, el 70 % fue por complicaciones cardiovasculares.

El ministro de Salud, Daniel Rivera, intervino en el encuentro para resaltar que el 32 % de la población dominicana mayor de 18 años tiene sobrepeso.

En Azua, indicó, el 33 % sufre diabetes, y en Hato Mayor, el 80 % tiene sobrepeso. Además, subrayó que del millón de personas que padece diabetes, el 33 % no lo sabe.

Antes, Abinader manifestó que, en América Latina, la esperanza promedio de vida es de 76.07 años, mientras que en República Dominicana es de 74.

En ese sentido, el jefe de Estado dijo que la meta es aumentar la calidad de vida unos dos años más.

Tanto Rivera como Adolfo Pérez, este último director del Programa de Medicamentos Esenciales y Central de Apoyo Logístico (Promesecal), explicaron que las personas hábiles para el tratamiento deben ir a las Unidades de Atención Primaria y demás hospitales públicos para una evaluación. Y, una vez se concluya con un diagnóstico, los médicos indicarán mediante recetas los medicamentos que podrán ser retirados en las Farmacias del Pueblo.

Además de suplir los medicamentos de forma continua, el Gobierno les suministrará un programa para el cuidado de la salud, el cual incluirá indicaciones sobre cómo hacer ejercicios durante 30 minutos cada día, eliminar el tabaquismo y otros hábitos.

El monto será cubierto a través del presupuesto del Programa de Medicamentos Esenciales y Central de Apoyo Logístico (Promesecal). La cifra estimada se precisará cuando esté establecida y calculada la población objetivo, según explicó Pérez.

Con el presidente Abinader y los funcionarios citados estuvieron en la primera edición de LA Semanal con la Prensa la vicepresidenta Raquel Peña; Mario Lama, director del Servicio Nacional de Salud (SNS); Santiago Hazim director de Senasa, y Luis Miguel De Camps, ministro de Trabajo, entre otros funcionarios.

Ante la recomendación de la Organización Mundial de la Salud (OMS) sobre el uso de mascarillas por el aumento de los casos del COVID-19, el ministro Rivera, dijo que siempre mantiene esta sugerencia a los pacientes vulnerables y el personal de salud.

Las personas neumópatas, diabéticos, los que laboran en áreas cerradas, los que reciben quimioterapia, los que tienen problemas pulmonares, "nosotros les aconsejamos siempre" que las usen.

En cuanto al proceso de vacunación, expresó que el 85 % de los que están vacunados evita la hospitalización, por lo que recomendó a las personas y a los padres ir a los centros a vacunar a sus hijos.

Luis Abinader: "Estoy bien de salud"

El presidente de la República, Luis Abinader, no dudó ni un instante para proclamar la tarde de ayer que se encuentra muy bien de salud.

Hizo la precisión al ser cuestionado por la prensa en torno a sus condiciones de salud, luego de tres años de gestión. La pregunta la hizo la periodista Claudia Fernández durante el primer encuentro de este 2024 de LA Semanal con la Prensa, en el Palacio Nacional.

¿Cómo usted se siente emocionalmente, cómo cuida su salud y, a estas alturas de gobierno, tres años de gestión gubernamental, cómo está el presidente Abinader anímicamente y cómo se siente con el equipo que lo acompaña hasta ahora?, fue la pregunta que le hizo.

Luego de reír a carcajadas y bromear sugiriendo que había sido su esposa, la primera dama, Raquel Arbaje, que había mandado a cuestionar sobre ese punto, el mandatario confesó que, aunque no hace ejercicios se siente "perfectamente".

"Yo me siento muy bien de salud, yo me siento perfectamente", acotó el gobernante. Y admitió que no es el mejor ejemplo del plan porque "me faltan algunas". Sí apuntó: "Nunca he fumado, nunca he ingerido el alcohol social y llevo, en términos generales, una vida saludable".