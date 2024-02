Red de trauma reduciría en un 70 % las muertes por accidentes de tránsito

La implementación de la Red de Trauma en República Dominicana que anunció el presidente de la República, Luis Abinader, podría reducir en más de un 70 % las muertes por accidentes de tránsito, a decir del director del Hospital Universitario Docente Traumatológico Dr. Ney Arias Lora, Julio Landrón.

Se basa en el hecho de que, ocurrido un accidente de tránsito, las primeras dos horas son vitales para la atención y poder preservar la vida de los pacientes que resulten afectados.

El galeno enfatizó en que, durante esa "hora dorada", es esencial que el paciente sea asistido por los traumas recibidos y el shock hipovolémico que pueda presentar.

La semana pasada, Abinader informó que desde el gobierno trabajan en una red traumatológica que implica la construcción de hospitales y la habilitación de otros en la especialidad de traumas, a fin de poder brindar una asistencia rápida a quienes la demanden.

Adelantó que los centros estarán ubicados en La Altagracia, Miches, Azua, Puerto Plata, San Cristóbal y en Villa Vásquez, Montecristi.

Landrón consideró que la integración de cuatro centros de trauma similares al Ney Arias Lora, y que cubren el sur, este y la línea noroeste, garantizarán que, trabajando en conjunto con el Sistema de Emergencias 9-1-1, se pueda salvar la vida de un alto porcentaje de los pacientes.

Pero advirtió que la existencia de la red no excluye el que se haga una ofensiva importante de educación sobre el respeto a las señales de tránsito y de la necesidad del uso del casco protector, el cinturón de seguridad, no textear cuando se está conduciendo, no consumir bebidas alcohólicas y tampoco tomar medicamentos somníferos, entre otros.