Pandemia por Covid afectó la distribución de insulina en el país

La pandemia por COVID-19 afectó la distribución de medicamentos a nivel mundial, incluyendo la insulina, fármaco indispensable para la vida de un paciente diabético avanzado.

"Los pacientes empezaron a reportar escasez y a pedir cambio de receta", comentó la presidenta de la Sociedad de Endocrinología, Sherezade Hasbún, sobre cómo los galenos se enteraron de que había dificultades en el mercado.

Hasbún aseguró que esta situación comenzó a presentarse desde hace varios meses, primero con la insulina NPH, luego con la premezcla 70/30, atribuido a un problema interno con los proveedores para la importación.

"En el caso de uno, cambiaron de proveedor y obviamente eso hizo que se demorara hasta normalizar los nuevos permisos de regulación y el otro, se tardó en traer porque tras la pandemia, en otros países de Latinoamérica sí hubo una escasez muy importante de insulina, gracias a Dios nosotros no la llegamos a vivir, y esos proveedores, obviamente, se fueron a suplir los mercados más grandes y dejaron atrás mercados más pequeños como nosotros", explicó.

Como presidenta de la Sociedad, dijo que se puso en contacto con el viceministro de Salud Colectiva, Eladio Pérez, a quien le expuso la problemática y de inmediato, convocó una mesa de trabajo urgente "porque es uno de los productos de más salida en las farmacias". Tras un levantamiento, se determinó que en el país había abastecimiento para los próximos seis meses.

"Nosotros nos preocupamos porque si se acaba la insulina NPH en los hospitales eso es mortal porque los pacientes no pueden vivir sin insulina, igualmente si se acaba en el mercado, pero sobre todo en los hospitales sería un caos", destacó la especialista.

"Cada paciente tiene una insulina diferente porque va a depender de sus necesidades y de las reservas de células betas a nivel del páncreas, células que se encargan de producir insulina" Sherezade Hasbún Presidenta de la Sociedad de Endocrinología “

"No hay ninguna escasez a nivel de Salud Pública, pero si tú vas a una farmacia comercial tiene dificultad para conseguir algunas marcas específicas de NPH o de 70-30, que es la premezcla", aclaró Hasbún.

Con la alta demanda, ya que el 12 % de la población dominicana sufre de diabetes, la endocrinóloga explicó que las insulinas llegan pocas y se agotan rápido. "En varios meses del año pasado llegaron, se agotaron, llegaron, así es que estamos", señaló.

En el caso de los pacientes con diabetes tipo 1, que son el 10 % de la población diabética, al no producir insulina, tienen que inyectarse cada vez que comen con una insulina de acción prolongada, más una insulina rápida.

Hasbún recordó que, además del tratamiento médico que puede ser con insulina o pastillas, es imprescindible modificar el estilo de vida con dieta y ejercicios.

"El tratamiento va a ir acorde la necesidad del paciente al momento que se haga el diagnóstico y también si el paciente tiene o no compromiso cardiovascular, daño renal y la parte circulatoria a nivel de miembros inferiores, cómo anda el colesterol, cómo andan los lípidos, la presión arterial porque las metas de control van a variar dependiendo el paciente", indicó.

Sobre la medición de azúcar en sangre, aseguró que la glicemia es solo un marcador de todos los que debe seguir el diabetólogo o el endocrinólogo.

"No es tan sencillo manejar un paciente diabético con solamente pensar tengo la glicemia bien, me la medí y la tengo normal. Eso es un error que cometen muchos pacientes que se toman su medicamento, se toman una glucemia y como está bien, no van al médico durante años. De hecho, el paciente diabético no muere de diabetes, se muere de las complicaciones cardiovasculares", comentó.

Farmacias del Pueblo

https://resources.diariolibre.com/images/2024/02/22/15112022-farmacias-del-pueblo---kevin-rivas26-2.jpg Farmacia del Pueblo ubicada dentro del CMD. (KEVIN RIVAS/ARCHIVO DL)

Diario Libre consultó al Programa de Medicamentos Esenciales Central de Apoyo Logístico (Promese/CAL), entidad que suple y distribuye los medicamentos que se dispensan en las Farmacias del Pueblo, que aseguró que tiene en almacén disponibilidad suficiente para el primer semestre del año.

"A nivel mundial se registra escasez de la materia prima con la que se fabrica el medicamento, situación que se ha visto reflejada localmente en el sector privado, y ha generado un aumento en la demanda en las Farmacias del Pueblo", fue la respuesta oficial.

Sin embargo, durante un recorrido por cinco Farmacias del Pueblo al azar, los resultados fueron completamente diferentes.

En la primera farmacia visitada, ubicada dentro del Colegio Médico Dominicano, no había ningún tipo de insulina (ni NPH, ni 70/30, ni Lantus). La dependienta refirió al Hospital Robert Reid por ser la siguiente más cercana.

En el Hospital Jacinto Mañón sí había insulina 70/30, pero no NPH ni Lantus. "¡Está escasa!", fue la expresión de la vendedora en la farmacia.

Igual situación se produjo en la farmacia del Instituto Agrario Dominicano (IAD), donde solo había 70/30.

En el Ministerio de Defensa no había insulina de ningún tipo y en la farmacia del Moscoso Puello solo tenían insulina rápida.

"Hay que esperar a principio de mes cuando llegue el nuevo pedido", comentó la dependienta.