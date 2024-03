El adolescente con quemaduras que hasta el día de ayer permanecía en Urgencias en el Hospital Robert Reid Cabral fue traslado al área de Cuidados Intensivos (UCI) para realizarle un despeje de las vías respiratorias.

Así lo informó el senador por la provincia Hermanas Mirabal y pasado ministro de Salud Pública, Bautista Rojas Gómez, durante una visita este martes al centro sanitario para conocer la evolución de los cuatro jóvenes con edades entre 14 y 17 años que allí reciben cuidados.

"Hay cuatro porque el otro que estaba interno también fue llevado (a UCI) para abrirle las vías respiratorias, o sea, para proceder a facilitarle la respiración", declaró Rojas Gómez.

El senador recalcó que el enfoque actual de los médicos tratantes es cuidar los órganos afectados y el proceso de cura.

Aseguró que, hasta el momento, los médicos tratantes no han sugerido el traslado de los adolescentes fuera del país.

"Están estables dentro de la gravedad. La situación es muy difícil", resaltó.

El legislador dijo que "36 horas después no se han empeorado y las condiciones que uno espera en unas quemaduras tan intensas como las que han sufrido no se han reflejado. Hasta ahora no hay fallos renales, no hay otro tipo de fallos que afecte órganos".

Recordó que en este tipo de situaciones lo que queda es esperar la evolución, darles seguimiento y acompañamiento a los familiares.

Trece pacientes siguen ingresados

https://resources.diariolibre.com/images/2024/03/12/yocasta-lara-qq.jpeg Yocasta Lara (CLAUDIA FERNÁNDEZ)

Por su parte, la directora de Centros Hospitalarios del Servicio Nacional de Salud (SNS), Yocasta Lara, informó que once pacientes siguen ingresados en hospitales de la red pública: cuatro en el Robert Reid con edades de 14 a 17 años; seis en el Arturo Grullón con edades de cinco a 14 años y un hombre de 53 en el Ney Arias Lora.

A nivel privado hay dos pacientes hospitalizados, incluyendo a una señora en estado de gestación que recibe cuidados en una clínica en Salcedo.

"El resto, que son cinco, fueron despachados hacia su hogar porque no presentaban eventualidad de importancia", añadió Lara.

A pesar de ser centros privados, la doctora indicó que un equipo del SNS les da seguimiento por disposición del despacho de la primera dama, Raquel Arbaje.

"Actualmente, los pacientes siguen en condiciones de cuidado, como en el día de ayer", afirmó.

No hay decesos

Tanto Rojas Gómez como Lara aseguraron que no se han reportado decesos dentro del grupo de ocho adultos y diez menores de edad que el pasado domingo resultaron con quemaduras de hasta 80 % de la superficie corporal cuando se disponían a desfilar en el carnaval de Salcedo y se encendió una chispa por manipulación de pirotecnia.

"No hay fallecidos hasta el momento", reiteró el legislador.

El también galeno indicó que ha recibido múltiples mensajes y que la población de Salcedo se siente muy consternada con el hecho. "Nosotros nos sentimos impotentes porque es una situación inexplicable", agregó.

Explicó que los pacientes quemados pertenecen a un grupo carnavalesco con más de 50 años de tradición folclórica.

A su salida del Robert Reid, se dirigiría al hospital Ney Arias Lora "a ver cómo sigue Henry", denotando familiaridad con el paciente de 53 años que recibe atenciones en la Unidad Pearl F. Ort, al ser un conocido de la provincia.

Sobre este paciente, Eddy Bruno, director de la Unidad Pearl F. Ort, en breves declaraciones dijo que Henry Rosario Ortega sufrió hipotensión (caída de la presión arterial), por lo que fue sometido a hidratación.

En tanto, Lara destacó que en caso de producirse un desenlace faltal, el SNS estaría emitiendo oportunamente un comunicado.

Apoyo

La directora de centros hospitalarios se refirió al apoyo psicológico y económico que están recibiendo los familiares de los heridos.

"Desde ayer se les está dando apoyo psicológico, se habilitó un área, los psicólogos del hospital les están dando el apoyo", acotó.

Asimismo, dijo que se les gestionó un hotel y se les asignó un transporte para que puedan trasladarse al hospital, tanto en Santo Domingo como en Santiago.