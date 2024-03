¿En qué consiste el procedimiento para el injerto de piel y qué tan frecuente es en RD?

Ante la gravedad de los menores y adultos víctimas del incendio en el carnaval de Salcedo, el Gobierno dominicano gestionó la donación por parte del Gobierno de México, de 3,600 centímetros cuadrados de tejido liolizado de cadáveres humanos.

Debido al carácter inusual y llamativo de esta donación, el doctor Eddy Bruno, director de la Unidad Pearl F. Ort dentro del Hospital Ney Arias Lora, y el jefe de Cirugía Plástica del Salvador B. Gautier, Severo Mercedes, explicaron a Diario Libre el procedimiento para el injerto de piel.

Indicaron que el injerto de piel es una práctica común ante la pérdida de tejidos causados por quemaduras severas, de segundo y tercer grado. Sin embargo, precisaron que tanto la piel de porcino y como la piel humana cadavérica son utilizadas como injertos o cubiertas temporales para proteger las heridas de los pacientes de posibles infecciones. Es un tratamiento de unos 14 días, se retira y luego los médicos proceden a realizar un autoinjerto definitivo con la piel sana del paciente.

"Eso es piel de cadáveres, se pone en la herida para cubrirlo temporalmente para darle estabilidad a los pacientes, se quita, no se adhiere al cuerpo... cuando le ponemos estas cubiertas al paciente tengo que curarlo menos, pierde menos electrolito, se pierde menos flama y me estabiliza el paciente", explicó Dr. Bruno.

El doctor Severo indicó que para este tratamiento temporal lo que más se utiliza en el país son los tejidos de cerdo. Su colega Bruno explicó que, aunque la piel porcina es la más utilizada, la piel humana es mejor por su contextura.

"La piel humana es mejor que el cerdo, el efecto lo hace mejor, es más fina, tiene menos grasa y es una lámina mejor porque tiene un poquito de colágeno, pero los resultados son los mismos", acotó.

¿Por qué es inusual la piel humana en el tratamiento de las quemaduras en República Dominicana?

El doctor Bruno indicó que el país tiene un banco de piel en la Unidad de Quemados Doctora Thelma Rosario, pero no hay cultura para donar los tejidos de los fallecidos en el país.

Señaló que esa es la principal razón por la que se recurre a los tejidos de cerdo.

""Aquí tenemos un banco de piel en Santiago, pero no se consigue la piel, hay que pedirles permiso a los familiares para quitarle la piel a los cadáveres y el dominicano no está acostumbrado a eso, no le han hecho conciencia se aprobó la ley de trasplante, pero no se concientizó para eso"" Dr. Eddy Bruno Director de la Unidad de Quemados Pearl F. Ort del Hospital Ney Arias Lora “

¿Se puede recibir el trasplante de la piel de otra persona?

Los galenos precisaron que los injertos de una piel distinta a la de los pacientes son cubiertas temporales. El único donante de piel para persona es ella misma.

"De la única manera en la que se puede injertar una piel distinta y hay unos estudios que lo presentan, es de gemelos homocigotos, que son genéticamente idénticos, esos sí", explicó Dr. Bruno.

Es por esto que la piel de los donantes es solo para un uso temporal, ya que es una forma de estabilizar y proteger las heridas. La única piel válida para el injerto definitivo es la de uno mismo.

Proceso de donación

El proceso de donación, en este caso de piel, se hace luego del consentimiento familiar, preservando y respetando la dignidad del donante. Además, se hace tomando la piel de áreas no visibles para resguardar la estética y dignidad del cuerpo.

"La piel se preserva en una solución de glicerol, un medio de conservación que utilizamos a una temperatura de tres grados Celsius, y luego se procede a poner esa piel en preservación y ya se pasa a la regularización y la cuarentena de este tejido", explicó la doctora Renata Quintana, quien es cirujana general y caumatóloga, una especialidad médica escasa en el país, que se ocupa del tratamiento de pacientes con quemaduras.

Antes de ser colocada a un paciente con lesiones, la piel pasa por un examen. Cuando el tejido está verificado y regularizado y ha concluido con el periodo de cuarentena, el Banco de Tejidos la libera para uso en los pacientes que lo ameriten.

"Se toman biopsias, cultivos, pruebas, para determinar si este tejido puede ser utilizado y colocado en otra persona y hasta que no estén listos todos estos resultados, este tejido no se utiliza", indicó la doctora.

Es preciso recalcar que esta piel viene de pacientes cadavéricos que en vida manifestaron su consentimiento de ser donantes, o por decisión de los parientes.