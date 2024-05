Copago, diferencia que eleva el gasto de bolsillo del paciente

Desde el año 2015, la pareja de esposos conformada por Iris Díaz y Pedro Soriano vive en carne propia los estragos físicos, emocionales y económicos del diagnóstico de una enfermedad.

Pedro, quien tiene problemas en la próstata, actualmente está conectado a una sonda y se encuentra desempleado, dejando toda la carga del hogar a Iris, quien también es madre de una niña especial.

Esto los ha llevado al punto de que, creada una relación de confianza con su urólogo, les confesaron que no podían seguir pagando la diferencia de 3,000 pesos cada vez que van a consulta, sin considerar los medicamentos que toma Soriano. El doctor fue condescendiente y les rebajó la tarifa a mil pesos.

Este pago adicional a la cobertura del seguro médico fuera de la Aseguradora de Riesgo de Salud (ARS) es lo que se define como copago, que, de acuerdo con Sach Asprea, asesor jurídico del Colegio Médico Dominicano (CMD), es un "monto convencional" fijado por cada galeno.

"Hay especialidades médicas que son más riesgosas que otras o que conllevan más trabajo o años de estudios y esos especialistas tienen sus tarifas establecidas", indicó.

Asprea explicó que "el copago tiene su origen en el bajo monto que les pagan las ARS a los médicos por consulta y como una forma de compensar es que el médico ha creado el copago. El copago es la subsistencia del médico... No está regulado per se en una ley".

Las ARS contratan los servicios de las Prestadoras de Servicios de Salud (PSS) de acuerdo a un tarifario.

Está establecido que las ARS cubren hasta un 80 %, dejando el 20 % restante al bolsillo del paciente, cifra que, siempre es excedida en consultas, laboratorio, Rayos X y procesos ambularorios.

Sostenibilidad financiera

"El tope del copago está establecido por ley, que tal vez algunos médicos se excedan en el cobro de esas diferencias puede tener que ver con un tema de sostenibilidad financiera del sitio donde labora el médico", afirmó el presidente del Colegio de Cirujanos, Leonardo Brito.

Brito señaló que, el cobro como tal no incurre en una ilegalidad y que, el galeno debe hacerle frente a una serie de gastos "y eso los obliga a garantizar unos ingresos mínimos para poder solventar el ejercicio y la práctica de su profesión".

Entiende que la solución está en que la Sociedad Especializada a la que ese médico pertenece establezca criterios y un tarifario actualizado, buscando un equilibrio.

"Tiene que haber una referencia y establecer parámetros, pero también hay que entender que las tarifas y honorarios que está recibiendo la mayoría de los profesionales de la salud son tarifas pírricas y eso ha abierto la puerta a buscar mecanismos para compensar", justificó.

"Tenemos un intermediario que no hace su labor de garantizar que el servicio llegue de manera asequible al paciente y de que el profesional reciba la retribución correspondiente", aseveró.

ARS gastan menos

Un discurso parecido planteó Fulgencio Severino, cardiólogo del Hospital Salvador B. Gautier y candidato a la presidencia por el partido Patria Para Todos.

"Esta estrategia busca que las ARS gasten menos, brindando menos servicios, por eso ellas no se meten en eso. Es imposible sostener una consulta privada con 500 pesos por paciente", indicó.

El doctor confesó que solo entre el pago de su consultorio y su secretaria paga mensualmente 35 mil pesos, por tanto, a su juicio, el copago cada médico lo define considerando sus costos operativos y la valoración a su trabajo.

"El Gobierno debería tener un sector público fuerte. Es un sistema privatizado, enemigo del pobre", afirmó.

Severino recordó que desde la resolución 122-2007 se estableció el copago libre bajo el argumento de que los pacientes entrarían al sistema de salud mediante la atención primaria.

Pagos se retrasan

Una psicóloga forense, con más de 20 años de experiencia y que no quiso ser identificada se quejó por el retraso de las ARS paga emitir los pagos.

"Tú no vives con 500 pesos y a veces duran hasta meses y años para pagar. ¿Y vas al súper y le pagas la colegiatura a tus hijos diciendo: soy buen médico, he atendido a todo el mundo gratis? ¡Verdad que no!", dijo visiblemente molesta.

"Tú no puedes limitarme mi sabiduría ni mi trabajo", agregó, refiriéndose a los años de estudio hasta lograr la especialización en una o varias ramas de la medicina.

La especialista en salud mental entiende que es a las ARS a quienes les compete subir el monto que pagan por cada paciente para que los galenos no se vean obligados a cobrar esa diferencia.

Catalogó como abusivo el no otorgar los códigos a los médicos porque cuando el paciente va a la farmacia a comprar los medicamentos recetados, no se los quieren vender.

ARS se hacen las ciegas y sordas "Los médicos firman un contrato con las ARS, lo que pasa es que las ARS se hacen los ciegos y los sordos porque no quieren perder a un médico que a lo mejor tiene fama y no quieren perderlo de su lista de oferta", declaró el superintendente de Salud, Jesús Feris Iglesias.El representante de la Sisalril aclaró que a esa institución no le corresponde ese tipo de sanciones."Hasta ahora la ley no nos faculta para sancionar al prestador de servicio, sí nos faculta a las clínicas, pero no al prestador", dijo el funcionario.Sin embargo, una resolución de la Sisalril, la 00175-2009, prohíbe el cobro indebido de las prestadoras de servicios a los afiliados y establece la figura del reembolso. En septiembre de 2022, el Consejo Nacional de Seguridad Social (CNSS) aprobó reducir un 50 % el copago del Seguro Familiar de Salud, algo que en la práctica no se ha cumplido.