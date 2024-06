El Caribe entre las 10 regiones o países con mayor riesgo de intoxicación alimentaria

En estos tiempos de viajes por todo el mundo, la Guía del Viajero del New York Times (New York Times 2024 Travel Guide), que incluye este año a 36 países, ha sido objeto de una investigación particular: un equipo médico quiso saber, entre estos países, ¿cuáles son los que tienen un mayor riesgo para los viajeros en materia de salud alimentaria?

Para responder a esta pregunta, los investigadores de Healthnews, plataforma especializada en salud, calcularon y compararon las cifras anuales de búsquedas en Google relacionadas con intoxicaciones alimentarias sacando una lista de 10 países con mayor riesgo en este ámbito.

En este palmarés poco elogioso, el primer lugar lo ocupa India, le sigue Kenya, Sri Lanka, Indonesia y en quinto lugar México. En México, se observaron 82 búsquedas por 100 mil usuarios de internet. La intoxicación alimentaria abarca un espectro de microorganismos, entre ellos E.coli, campylobacter, Giardia, diversos norovirus, Cyclospora y Salmonella.

Egipto ocupa el sexto lugar, Singapur el séptimo, Marruecos el octavo, el Caribe el noveno y El Salvador termina en la décima posición, en su caso, muchas intoxicaciones están relacionados con un molusco local, el caracol púrpura pansa.