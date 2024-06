Se agotan las pruebas antigénicas para Covid en la carpa de Salud Pública

La demanda de pruebas Covid ha superado el inventario del Ministerio de Salud Pública, al punto de que este viernes se habían agotado las pruebas rápidas o antigénicas en la única carpa en el Distrito Nacional donde las estaban realizando de manera gratuita.

La toma de muestra en cuestión se encuentra en la parte trasera del Ministerio, en el local de la Industria Nacional de la Aguja (Inaguja).

En cuanto a las pruebas de reacción en cadena de la polimerasa (PCR) estas sí las estaban realizando y no era necesaria la presentación de una indicación médica.

Al momento de la visita, cuatro empleadas de Salud Pública conversaban entre sí ante la falta de la larga fila que en las últimas semanas allí se estaba formando cada día, llegando a realizar hasta 400 pruebas en una sola jornada.

Vicente era el único ciudadano que esperaba ser atendido. El residente en El Café de Herrera se mostró preocupado porque tiene programada para mañana, sábado 29, una cirugía en la pierna derecha por problemas circulatorios.

"Lo único que me falta es una prueba Covid y no sé qué hacer porque no puedo esperar el tiempo que se toman los resultados de la PCR, necesito una prueba rápida porque ya esa cirugía me la han reprogramado dos veces", dijo angustiado.

Como alternativa, estaba considerando hacerse una prueba de farmacia, con la esperanza que su doctor aceptara el resultado como bueno y válido.

De acuerdo con el más reciente reporte de la Dirección General de Epidemiología (Digepi), en el país se detectaron 784 nuevos contagios del virus Sars-COV-2, con una positividad de 28.61 %.

En los últimos siete días se realizaron 3,257 pruebas antigénicas y 1,170 pruebas PCR.

https://resources.diariolibre.com/images/2024/06/28/whatsapp-image-2024-06-28-at-12.47.46-pm.jpeg Vacunadoras en el antiguo Santo Socorro. (CLAUDIA FERNÁNDEZ)

Vacunas disponibles

En cuanto a las 10 mil vacunas Pfizer donadas por el Gobierno de Panamá que el Ministerio de Salud anunció este jueves que llegaron por el Aeropuerto Internacional de Las Américas (Aila), ya fueron distribuidas a los centros de vacunación.

Tal es el caso del puesto que se encuentra dentro del Hospital José Manuel Rodríguez Jimenes (antiguo Santo Socorro), donde dos vacunadoras esperaban la llegada de pacientes procurando el biológico.

"Sí, las tenemos disponibles. Estamos aquí hasta las 2:00 de la tarde. Solo debe traer su cédula y su tarjeta de vacunación", dijo una de ellas.

Durante la estadía de Diario Libre en el hospital, no se observó demanda de dicha vacuna.