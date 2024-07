Residencias privadas para envejecientes, una opción para las familias más pudientes

Con habitaciones, cuyos costos oscilan entre 40 mil y 105 mil pesos mensuales, encontrar un centro privado, limpio, seguro y con un personal debidamente entrenado en el cuidado de adultos mayores, se convierte en todo un reto para las familias de clase media y alta.

Al 30 de enero de 2024, el boletín estadístico del Régimen Contributivo del Sistema Dominicano de Seguridad Social establece que trabajadores cotizantes con edades entre 31 a 55 años figuran con un salario promedio de 37,735.98 pesos, cifra que queda muy por debajo del pago mensual en uno de estos hogares para ancianos.

Actualmente, el Consejo Nacional de la Persona Envejeciente (Conape) tiene un registro de 5,011 adultos mayores que reciben atenciones en 148 hogares diseminados por toda la geografía nacional.

Vivienda permanente o visita por día

Sarita Celestec Homes abrió sus puertas en Arroyo Hondo en febrero de 2023.

El local, que opera bajo la franquicia Majestic Residences, nació cuando Lucía Sarita, fundadora del hogar y residente en los Estados Unidos, buscaba un espacio para el cuidado de su madre.

"Al no encontrar un espacio con todas las condiciones que buscaba, decidió crear uno que se sienta como un hogar, como que está en su casa", narró a Diario Libre, Karina López, administradora del centro.

De acuerdo con López, lo que hace a este espacio especial es la calidad de la atención a sus internos. Cuenta con un personal de enfermería, psicólogos y terapeutas, que velan por la higiene, ingesta de medicamentos, desarrollo de manualidades y actividades sociales de sus 16 habitantes fijos (aunque tiene capacidad para 18).

Para ingresar, los envejecientes son sometidos a una evaluación por un médico geriatra y el departamento de psicología.

"Somos una residencia, no somos una clínica ni un hospital, somos un hogar del cuidado del día a día", aclara la administradora.

Sarita Celestec cuenta con dos modalidades, una es la de residencia permanente, con habitaciones individuales o compartidas entre dos y tres personas, pudiendo alcanzar los 105 mil pesos mensuales, sin contar el suministro de medicamentos e insumos como pañales desechables y artículos de higiene personal.

La otra es el "Day care", donde los adultos mayores pueden ir por tandas, matutina o vespertina, o un pase de día completo de 8:00 de la mañana a 6:00 de la tarde. Los planes por tandas se inician desde los 2 mil pesos por día hasta 56 mil pesos por el mes completo en horario extendido.

También está la opción de asistir solo los fines de semana, a un costo de 7 mil pesos por noche, con alimentación incluida.

Gestionar la culpa

"No es que tú no quieras a tu familiar, es que necesita cuidados 24/7. La idea es que la gente se vaya educando, se mentalice y entienda que está mejor cuidado y no sientan esa culpa", dijo López sobre el desconocimiento que hay en el país en torno a la cultura de los centros geriátricos, mayormente difundida en Europa y Estados Unidos.

"Es un centro muy moderno, muy acogedor, con higiene, amor y entrega", recalcó.

Explicó que el motivo fundamental que lleva a las familias a contratar los servicios de una residencia es por falta de disponibilidad para el cuidado a tiempo completo de los envejecientes o porque las que los acompañan no son cuidadoras profesionales y los dejan mal atendidos.

"No es solo tener la profesionalidad, es tener empatía y paciencia", dijo en la entrevista.

https://resources.diariolibre.com/images/2024/07/19/whatsapp-image-2024-07-19-at-8.46.51-pm.jpeg Entrada principal del Centro Geriátrico Dr. Güílamo. (CLAUDIA FERNÁNDEZ)

Con Alzheimer o con demencia

El Centro Geriátrico Dr. Güílamo tiene capacidad para 80 adultos mayores, distribuidos en tres edificios de residencia permanente, la mayoría afectados por Alzheimer o por demencia.

Al igual que en Sarita Celestec, ofrecen opciones de habitaciones privadas y compartidas, en un rango que van desde 75 mil a 90 mil pesos mensuales.

"Tienen dominó, juegos de mesa, van dos veces al patio y pueden salir con sus familiares", detalló la joven de recepción, identificada solo como María.

"Son pacientes que pierden facultades para comer, para caminar, para ir al baño, por eso es importante que el personal esté bien entrenado, pero en especial, que tenga paciencia y amor", destacó la dama sobre este centro que opera desde 2006 bajo la dirección médica del geriatra internista Dagoberto Güílamo.

https://resources.diariolibre.com/images/2024/07/19/whatsapp-image-2024-07-19-at-8.52.40-pm.jpeg Hogar Geriátrico Cinco Estrellas. (CLAUDIA FERNÁNDEZ)

Mejor atendidos que en casa

"Hay personas que en centros así están mejor que en sus casas", afirmó Luisa Sánchez, una de las enfermeras del Centro Geriátrico Cinco Estrellas, en el sector Costa Verde.

En este hogar, muchos de los adultos mayores se han quedado solos en el país, ya que su descendencia emigró a tierras extranjeras y ya no gozaban de compañía o de un personal que los cuidara en su propia casa.

Sánchez reconoce que algunas personas se muestran renuentes a llevar a sus familiares a una residencia para adultos mayores remordidos por la culpa ante el posible señalamiento de abandono, otros porque desconfían de la calidad de atención.

En Cinco Estrellas, les permiten decorar las habitaciones con fotos de sus seres queridos y muebles a su gusto para que se sientan en su hábitat. También les hacen videollamadas con frecuencia a los que no pueden recibir visitas por un asunto de distancia.

En este centro, el precio de las habitaciones se inicia en 40 mil pesos.

Servicios de cuidado personal incluidos en un centro geriátrico

Comidas y meriendas

Aseo

Gestión de medicamentos

Vendaje

Servicios de limpieza

Actividades sociales y juegos de mesa