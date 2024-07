La vicepresidenta de la República, Raquel Peña, aseguró este martes que desde el Gobierno se están haciendo todos los aprestos para prevenir que la República Dominicana se vea afectada por la enfermedad infecciosa del ántrax.

Peña indicó que se realizó una reunión con el Gabinete de Salud, pero ampliada, donde fueron invitados miembros de las Fuerzas Armadas, de la Dirección de Migración, de la Dirección General de Ganadería y del Ministerio de Turismo.

El pasado domingo saltaron las alertas en el país ante la posibilidad de que en Haití exista un brote de la enfermedad, aunque aún no se ha confirmado la existencia de personas infectadas.

"Todos los trabajos que se están haciendo es para prever de que no entre el ántrax a la República Dominicana", dijo la funcionaria.

Indicó que en caso de que al país entre cualquier persona infectado de la enfermedad se "cuanto con todo lo necesario", para hacer frente.

"Los protocolos están totalmente establecidos y todo está bajo control y sobretodo también trabajando de la mano con la Organización Mundial de la Salud (OMS)", expresó.

De su lado, el director general del Programa de Medicamentos Esenciales y Central de Apoyo Logístico (Promese/Cal), Adolfo Pérez, dijo que no hay por qué alarmarse y que el país está totalmente preparado y con las medidas garantizadas ante cualquier eventualidad.

Dijo que formó parte de la reunión del Gabinete de Salud donde se dieron todos los pormenores sobre la enfermedad y los tratamientos necesarios y las acciones que se deben tomar.

Precisó que hasta el momento no se ha informado de algún caso de transmisión de persona a persona por lo cual no hay de qué preocuparse.

"No hay que escandalizarse, no hay que preocuparse y no hay transmisión de persona a persona y el Ministerio de Salud Pública está trabajando de manera decidida igual que la Dirección de Ganadería para garantizar que todo esté perfectamente bien del lado dominicano", dijo Adolfo Pérez.

Explicó que se estaba tomando medidas de manera mancomunada para estar alerta para garantizar la seguridad del país.