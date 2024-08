Medicina para diabéticos dejaría de circular en República Dominicana

Los ciudadanos han reportado la escasez de un medicamento denominado Victoza, el cual es empleado por los diabéticos para reducir los niveles de azúcar en la sangre. Esta situación estaría ocurriendo debido a que el fármaco ya no seguirá siendo comercializado en la República Dominicana.

La información la ofreció Sherezade Hasbún, presidenta de la Sociedad Dominicana de Endocrinología y Nutrición (Sodenn), al ser consultada sobre las dificultades que presentaban algunas personas para encontrar el medicamento, empleado en tratamientos que pueden fluctuar entre los 5,000 y 15,000 pesos.

"La Victoza no está apareciendo porque no va a llegar a República Dominicana. El laboratorio decidió no promocionarla en estos mercados por un asunto comercial", sostuvo la especialista, que explicó que este tipo de situaciones han ocurrido en mercados pequeños como el dominicano, tras la pandemia del COVID-19.

"A veces la importación es pequeña, entonces les sale muy costoso traer el medicamento", añadió.

Hasbún indicó que, en casos como estos, el médico debe indicar otro fármaco para suplir la necesidad del paciente.

Diario Libre intentó comunicarse con el laboratorio que distribuye el medicamento para tener una posición oficial.

El caso del Ozempic

La presidenta de la Sociedad de Endocrinología y Nutrición fue consultada sobre la supuesta carencia del Ozempic, usado también para reducir los niveles de azúcar en la sangre. Hasbún indicó que hace unos ocho meses escaseaba el fármaco, pero que la demanda ha sido cubierta a la fecha.

La especialista confirmó que esta situación ocurría debido a que el medicamento también era buscado por personas con obesidad. Sin embargo, explicó que este uso no es correcto por un tema de comercialización.

"Cuando llegue (Ozempic) comercializado al país para obesidad va a llegar en otra presentación, en otra dosificación y otra concentración diferente a la que se está usando aquí, por eso no es correcto que lo estén utilizando para pacientes de control de peso", sostuvo la experta.

"No es correcto por el tema de la comercialización, no porque la molécula no se pueda utilizar, porque ya está aprobada. Hay que cuidar mucho eso para que no se mal utilice lo que tenemos en el mercado para la diabetes. Eso se ha ido controlando", indicó.

