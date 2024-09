La Asociación Dominicana de Alzheimer pide que se ejecute el Plan Nacional de Demencia

La Asociación Dominicana de Alzheimer hizo un llamado a las autoridades del Ministerio de Salud Pública para ejecutar el Plan de Respuesta a las Demencias, con el fin de impactar a la población afectada por esta enfermedad y concientizar a la ciudadanía sobre las formas de prevención.

Según la organización, el programa fue formulado y aprobado en 2020, pero aún no se ha implementado por falta de financiamiento, lo que perjudica a las familias dominicanas que conviven con este padecimiento.

"Necesitamos que las autoridades del Ministerio de Salud Pública pongan en funcionamiento el Plan Nacional de Demencia. Sabemos que en el país hay muchos retos y metas, pero los pacientes, familiares y cuidadores necesitan que este plan esté operativo", indicó Mercedes Bruno, presidenta de la asociación.

La experta explicó que este proyecto gubernamental visibilizaría el problema, eliminaría factores de riesgo, educaría a la población sobre el tema y ofrecería una mejor estructura de atención a nivel nacional.

De acuerdo con proyecciones del Ministerio de Salud Pública, alrededor de 90 mil personas sufren de demencia en el país, cifra que podría aumentar a 125 mil para el año 2030 y a 241mil en 2050.

Bruno agregó que estas enfermedades afectan especialmente a los sectores más vulnerables de la sociedad, debido al alto costo que implica el cuidado de un paciente con Alzheimer.

"Hay una clase baja que dice: ´No, pero si ella no se va a sanar, ¿para qué la voy a llevar al médico?´, y no la lleva. O también está el caso de quienes no pueden comprar el tratamiento porque es muy costoso", aseveró.

El costo promedio anual para atender a un paciente con demencia supera los 2,300 dólares, según estadísticas oficiales, un gasto que a menudo recae sobre los familiares directos de los afectados.

La Asociación Dominicana de Alzheimer recomendó a la población realizar actividad física, cuidar su salud mental, controlar la presión arterial, evitar fumar y adoptar otras medidas de bienestar para prevenir esta enfermedad.

Día Mundial del Alzheimer

En el marco del Día Mundial del Alzheimer, celebrado el 21 de septiembre, 104 organizaciones de todo el mundo fueron convocadas para realizar una caminata con el objetivo de concienciar sobre los efectos de esta enfermedad.

En la República Dominicana, la manifestación partió desde el Parque Independencia y culminó en el Parque Colón, donde se llevó a cabo un conversatorio sobre esta enfermedad, sus causas y las formas de prevención.

La Asociación Dominicana de Alzheimer también extendió un mensaje de apoyo a las familias que conviven con esta afección, la cual afecta a casi 47 millones de personas en todo el planeta.

Mercedes Bruno reiteró la importancia de adoptar hábitos saludables para mitigar los efectos de la demencia.

Asimismo, subrayó que la población debe estar atenta a las señales de alerta, entre las que mencionó: pérdida de memoria que afecta las funciones diarias, dificultad para realizar tareas, problemas con el lenguaje y desorientación temporal o espacial.

Plan Nacional de Demencia

El Plan de Respuesta a las Demencias es una iniciativa del Ministerio de Salud Pública que contempla acciones para combatir la enfermedad desde 2020 hasta 2025. Aunque no se establecen metas claras ni políticas concretas, el plan considera cuatro líneas de acción que abarcan los objetivos para enfrentar esta problemática.

La primera línea de acción es el fortalecimiento de las políticas públicas de prevención y atención a las demencias con un enfoque de derechos. La segunda línea se refiere a la promoción de la salud y la prevención de las demencias en un contexto comunitario.

El tercer eje está enfocado en la gestión de la cobertura y el acceso a la atención para las personas que viven con demencia, sus familias y cuidadores. Finalmente, el cuarto punto contempla la implementación de un sistema de información, monitoreo, evaluación e investigación.

