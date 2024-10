A pesar de que se acerca el fin de año, con los meses que históricamente suelen ser los más frescos, el calor intenso típico del verano sigue manifestándose con una mezcla de lloviznas repentinas que crean mucha humedad en el ambiente.

La neumóloga Natalia García, de la Clínica Unión Médica del Norte, explicó que esos cambios en el ambiente son propicios para la proliferación de virus circulantes en la naturaleza como adenovirus, rinovirus y el sincitial, los que afectan principalmente a la población pediátrica.

En el caso de los adultos, García indicó que "no tenemos todavía casos evidentes de covid ni de influenza", los cuales podrían aumentar a partir de noviembre, así como la exacerbación de los casos de asma.

"La aproximación predictiva que tenemos cada año es que ya en noviembre inician los procesos de virus como influenza y como covid. En la actualidad hemos visto algunas neumonías y sobre todo agudización de patologías muy frecuentes en nuestra consulta como es el EPOC (enfermedad pulmonar obstructiva crónica), que es la enfermedad pulmonar asociada al humo de tabaco".

La doctora señaló que tanto el humo del cigarrillo, del vaper, hookah, así como exposición a humo de leña resulta perjudicial para los pulmones.

De acuerdo con los comentarios de García, estos pacientes se agudizan y desarrollan neumonías, adquiridas por gérmenes y bacterias propias de la comunidad, como el Streptococcus pneumoniae (neumococo), que es el de mayor incidencia y aparece en un 76 % de los casos, también gérmenes atípicos como el micoplasma o la clamidia.

https://resources.diariolibre.com/images/2024/10/11/comite-asma-natalia.jpeg Foto de archivo de la doctora Natalia García. (CLAUDIA FERNÁNDEZ)

El 15 % de la población es asmática

"Tenemos actualmente una prevalencia estimada en el país de un 15.1 % de pacientes asmáticos", sostuvo la neumóloga, quien fue asesora del Ministerio de Salud Pública durante el período álgido de Covid-19.

En su consulta, la doctora reveló que "normalmente, lo que estoy viendo más es agudizaciones de asma por bacterias".

"Como país, este clima húmedo tropical es un clima variable que tiene una tendencia a la humedad, a proliferación también de hongos en los suelos, o sea, tienen fácil crecimiento, apoyándose en las precipitaciones", recordó.

Las lluvias aerolizan los hongos del ambiente, que al ser inhalados, agudizan la rinitis alérgica y la rinosininutis alérgica, producto de esos alérgenos que circulan en el aire.

Polvo de Sahara

Otro aspecto importante que la especialista destacó es el polvo del Sahara, que además de causar malestar a nivel respiratorio, puede incidir en el sistema cardiovascular.

"Sabemos que desde mayo hasta octubre nos afectan esos vientos y ese polvo no solamente trae polvo inorgánico, sino que también viene acompañado de hongos, de bacterias agresivas y lo que es el material particular, capaz de activar receptores en el sistema vascular y puede elevar la presión arterial, entonces tenemos infartos, tenemos aneurisma aórtica producto de ese calentamiento, o sea, que no solamente la parte respiratoria", detalló la galena.

"El pulmón y el corazón van de la mano, las patologías pueden confluir y tener también episodios de agudizaciones de las enfermedades cardiovasculares", agregó.

Sobre el virus Sars-COV-2, del cual en el más reciente boletín de la Dirección General de Epidemiología (Digepi) se notificaron dos nuevos casos tras la realización de 332 muestras, García espera que no venga fuerte en el repunte que suele tener a fin de año.

"Tuvimos un brotecito o una exacerbación del virus hace cuatro meses y salimos muy bien porque, obviamente, el virus ya se encuentra atenuado, ya este virus no tiene esa patogenicidad del inicio, gracias a Dios y este producto de las vacunaciones y de la inmunidad rebaño ha cambiado el comportamiento clínico", aseveró.

Llamó a tener cuidado con los pacientes ancianos o los inmunocomprometidos, ya que tienden a contagiarse fácilmente de cualquier virus y hacer cuadros agudos que desencadenan serias afecciones en el sistema pulmonar y cardiovascular.