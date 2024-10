Presidente de la Sociedad de Ortopedia asegura proyecto de ley propuesto por el CMD es un gran paso

El presidente de la Sociedad Dominicana de Ortopedia y Traumatología, Héctor López, respaldó el anteproyecto de ley presentado este jueves 24 de octubre por el Colegio Médico Dominicano (CMD) ante el Congreso Nacional, con miras a que el ejercicio médico se despenalice en casos donde no haya intención de daño, definiéndolo como "un gran paso" que ya se ha dado en otras naciones.

"Es un proyecto que no es algo innovador ni nuevo, es un proyecto que ya se está utilizando en otros países", aseguró.

El galeno destacó que "la función del médico es salvar vidas, al menos en casos excepcionales que haya algún tipo de mala intención al momento de la atención de la salud por algún tipo de situación muy aislada".

"A pesar de tú haber cumplido con todos los protocolos y todas las expectativas en materia de atención, puede ser que las cosas no salgan igual, no salgan bien, no salgan al 100 % como las esperamos y por eso es que surge de parte del Colegio Médico esa intención de presentar el proyecto de ley", agregó.

López entiende que, a nivel internacional, ya otras naciones han entendido que son situaciones que deben procesarse legalmente en el escenario civil y no en el penal.

"Cuando lo encasillamos todo a nivel penal, existe la posibilidad de que haya algún tipo de aprehensión y de limitación desde el punto de vista de la atención, que al final del día a quien perjudica es a la población", agregó.

Esto se debe a que el médico dejaría de realizar algunos procedimientos, como forma de protegerse, ante el temor de una posible demanda en caso de que el paciente no quede satisfecho.

"Entiendo que es un gran paso, entiendo que en su momento las legislaciones llegarán a entender lo importante de lo que es esta ley y lo que va a impactar directamente la atención", concluyó.

El ortopeda recordó que el proyecto contó con la asesoría legal de Jorge Subero Isa, expresidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ).

Otros países donde se han sometido proyectos similares

La despenalización del ejercicio médico en el contexto penal busca la eliminación de sanciones penales para médicos en situaciones específicas, como errores médicos o decisiones éticas difíciles.

Algunos países que han avanzado en este ámbito incluyen:

Suecia: Tiene un enfoque más flexible respecto a la responsabilidad penal de los médicos, priorizando la negligencia grave.

Dinamarca: Ofrece protección legal a los médicos en ciertas circunstancias, como decisiones difíciles en el tratamiento.

Alemania: Ha establecido criterios para que los errores médicos no siempre se clasifiquen como delitos penales, dependiendo de las circunstancias.

Francia: Se han realizado reformas que limitan la penalización de los médicos en casos de error, dependiendo de la intención y la gravedad.

Perú: La ley peruana establece que los profesionales de la salud pueden ser procesados penalmente por negligencia, imprudencia o falta de competencia. Sin embargo, se han impulsado reformas para que se consideren circunstancias atenuantes en ciertos casos.

México: La legislación mexicana establece que los médicos pueden ser penalmente responsables por negligencia, imprudencia o errores en su práctica. Sin embargo, el enfoque penal puede variar entre los estados.

Estados Unidos: La mayoría de los casos de mala praxis médica se manejan en el ámbito civil, donde se busca compensación económica por daños. La responsabilidad penal es menos común y generalmente se aplica en casos de negligencia grave o conducta intencionada.