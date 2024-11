Expertos alertan sobre los peligrosos efectos de los anabólicos y esteroides en la salud humana

El entrenador certificado Gonzalo McCrory y la doctora pediatra Dhamelisse Then comparten las señales a tomar en cuenta para identificar la presencia de anabólicos y esteroides en deportistas. ( FUENTE EXTERNA )

Alteraciones en las características sexuales (el hombre se feminiza y la mujer se masculiniza), incremento acelerado de la masa muscular, o aumento de la agresividad y daño cardiovascular, son algunas de las consecuencias fatales del consumo o aplicación de anabólicos y esteroides en los seres humanos.

Los datos fueron ofrecidos por la doctora pediatra Dhamelisse Then y el entrenador certificado Gonzalo McCrory, quienes explicaron que, por ejemplo, en el género masculino el consumo de anabólicos detiene la producción de testosterona, los testículos se encogen y puede presentarse infertilidad.

En el caso de las mujeres, estas empiezan a presentar una calvicie masculina, la voz se vuelve ronca, se produce un incremento del tamaño de sus órganos sexuales y empieza a crecer el vello en partes donde no es habitual.

El tema vuelve al tapete en República Dominicana, a propósito de la muerte de un prospecto del béisbol, el menor de 14 años Ismael Ureña, a quien supuestamente le inyectaron en una academia deportiva una sustancia que es usada por veterinarios en caballos.

La doctora Then y el entrenador McCrory hablaron en el programa "Reseñas", que conducen los periodistas Rafael Núñez y Adelaida Martínez R., sobre las implicaciones en la salud que tiene la aplicación de anabólicos en seres humanos.

Para Then el caso del adolescente Ureña es muy triste y expresó que a ella, como pediatra, le molesta que una persona que no tiene grado en medicina medique a otra, en especial con sustancias que no son aptas para el consumo humano.

Señaló también que estas sustancias en humanos también aumentan el colesterol malo y reducen el bueno e incrementan el riesgo de trombosis porque se obstruyen los vasos sanguíneos. Todo esto puede derivar en infartos y lesiones vasculares periféricas importantes.

Los efectos inciden principalmente en el corazón y el hígado

La doctora pediatra, directora del Hospital Hugo Mendoza, explicó que los anabólicos tienen una serie de efectos que andan buscando los atletas, pero que también buscan los veterinarios para los caballos de competencia.

Para ello explicó que lo que persiguen es que sea un atleta más competente, "pero con un precio muy alto", e indicó que los efectos que pueden tener estos medicamentos inciden, sobre todo, a nivel cardiovascular y hepático.

"El corazón está formado por un músculo que, al igual que los brazos y piernas, crece con el estímulo físico... si yo incremento mi masa no voy a tener espacio para que se llene y se relaje para recibir la sangre, esto ocasiona insuficiencia cardíaca porque el corazón no puede distenderse", explicó la doctora.

Dentro de las consecuencias fatales de la aplicación de esta sustancia en humanos, la doctora Then citó, además, que pueden ocasionar no solo daño al corazón, sino también en el sistema vascular (en los vasos sanguíneos que se endurecen), lo que incrementa la presión arterial.

"¿Un atleta con la presión alta? Nosotros indagamos qué le están poniendo y generalmente encontramos estas sustancias. Además, los esteroides retienen agua y sal y eso también incrementa la presión arterial", apuntó la pediatra.

Exhortaciones a los padres

Ambos especialistas, en sus respectivas áreas, alentaron a los adultos y a los padres a que tengan en cuenta que debe haber una evaluación antes de que un niño comience a hacer algún deporte: "Debe verse la condición física primero porque hay enfermedades silentes no diagnosticadas que pueden salir a flote con el entrenamiento".

"Si yo voy a inscribir a un menor en una academia me tienen que dar un consentimiento firmado de las cosas permitidas y las que no; por ejemplo, va contra la ley medicar a un menor sin permiso de los padres", precisó la doctora.

Señales de que algo anda mal: aumento de la agresividad

Sobre qué señales deben tomar en cuenta los padres para poder detectar si algo anda mal con sus hijos, la doctora Then señaló que estas sustancias anabólicas o esteroides aumentan la agresividad.

"Si ves a tu hijo más agresivo; si ves un incremento acelerado de la masa muscular, dolores de cabeza, enrojecimiento de los ojos que lo tuvo el chivo (Ismael Ureña), reducción de la diuresis, edema o inflamación de los pies, cansancio injustificado, palpitaciones o dolores en el pecho, esas son manifestaciones, aunque ahí es un poco tarde", alertó la doctora Then.

Ambos especialistas recomiendan a los padres el acercamiento con los muchachos para establecer la confianza, destacando que en este ámbito hay muchos intereses, tanto de la academia como también los padres.

Entrenador lamenta que esto sea una práctica habitual

El entrenador certificado, Gonzalo McCrory, dijo que por desgracia el uso de esteroides y anabólicos es una práctica habitual, tanto a nivel profesional como a nivel amateur y lo que hacen es acelerar el aumento de masa muscular en menor tiempo.

"Podemos aumentar la masa muscular de la forma adecuada y con un programa apropiado, pero lo que pasa es que esos chicos, o cualquier persona que consuma esas sustancias, lo que quiere es reducir el tiempo", precisó McCrory.

El entrenador certificado, de origen español, exhorta a los deportistas a que si quieren conseguir rendimiento y una masa muscular adecuada, solo deben adoptar una buena y equilibrada alimentación y hacer ejercicio dos o tres días a la semana, sin tener una masa muscular exagerada ni abusar.

"Si un muchacho tiene un crecimiento excesivo de masa muscular, ¡cuidado!, porque eso requiere tiempo y disciplina", exhortó McCrory a los padres, para que observen a sus hijos.

Añadió que el problema es que, en la mayoría de los casos, se centra más el objetivo económico y mercurial llevando a "hacer lo que haga falta" para acelerar el proceso.

"Es que hemos perdido el objetivo principal: que el chico quiere ser deportista", señaló.

