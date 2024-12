Una comisión del Colegio Médico Dominicano (CMD) se reunió la tarde de este miércoles con la magistrada Yeni Berenice Reynoso en la Procuraduría General de la República para tratar la agresión física de la cual fue objeto el subdirector del Seguro Nacional de Salud (Senasa), Hipólito Medina, alias El Morocho, luego de un incidente vial ocurrido el pasado 29 de noviembre.

Dicha comisión, encabezada por el presidente del CMD, Waldo Ariel Suero, exigió que se haga justicia y que caiga todo el peso de la ley sobre la persona que amenazó con un arma de fuego al doctor Medina y lo agredió física y verbalmente, tras un roce de un espejo retrovisor entre los vehículos que ambos conducían.

"Estamos protestando por esa actitud indigna, vergonzosa, de ese ciudadano dominicano que agredió con una pistola en la mano a nuestro amigo y colega, el Dr. Hipólito", declaró Suero.

"Hemos venido hoy a la Procuraduría a elevar a los más altos niveles judiciales esta acción y queremos que toda la ley caiga sobre los hombros de ese individuo, de ese agresor, y que este caso no quede impune bajo ninguna circunstancia. Queremos que se profundice y se lleve hasta las últimas consecuencias", agregó.

"No me mate, soy médico"

En tanto, el doctor Medina hizo un repaso de cómo sucedieron los hechos.

El médico recordó que el incidente ocurrió cerca de las 10:30 de la mañana del viernes 29 de noviembre, cuando el agresor, tras un roce de vehículos en las inmediaciones de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), lo agredió, golpeándolo en diversas partes del cuerpo y amenazándolo de muerte. El galeno se dirigía a ofrecer una conferencia médica.

"Una mañana cualquiera salgo rutinariamente de mi casa a dar una conferencia de salud y me encuentro con esta impronta de una persona que por un simple roce del espejo me persiga por un kilómetro y medio hasta el centro, me golpee pistola en mano y amenazó seriamente mi vida", comentó.

"No me mate, yo soy médico, tengo hijos", fueron las palabras que utilizó para frenar al agresor.

Medina solicitó que sean los tribunales que decidan, apegándose a las leyes. Se quejó de que el agresor se presentó a declarar en dos ocasiones y en ninguna lo dejaron detenido y, de acuerdo con Medina, tampoco le preguntaron dónde estaba el arma de fuego que portaba el día del incidente.

Reunión con Yeni Berenice

La magistrada Reynoso, directora general de Persecución del Ministerio Público, le expresó al Colegio Médico Dominicano su interés en aplicar correctamente las leyes del país y velar por las situaciones donde se violenten los reglamentos.