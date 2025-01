Nace el primer bebé en el nuevo materno-infantil de la Ciudad Sanitaria Luis E. Aybar

Médicos y residentes del recién inaugurado Hospital Materno-Infantil Dr. Julio Manuel Rodríguez Grullón, ubicado dentro de la Ciudad Sanitaria Luis E. Aybar (antiguo Morgan), celebraron el nacimiento del primer bebé en el centro asistencial.

Se trata de la pequeña Naslhy Deanny Flores de la Rosa, hija de Gardenia Lisset de la Rosa Alcántara, de 36 años, quien nació de manera prematura este miércoles 8 de enero, por lo que actualmente se encuentra bajo vigilancia, aunque su condición es estable.

La madre, que tenía 33 semanas de embarazo, llegó al hospital vía emergencia con condiciones delicadas de salud. La pequeña Naslhy Deanny nació con un peso de 4.5 libras, por esta razón, especialistas del materno-infantil se mantienen monitoreándola y realizándole los estudios correspondientes, y en espera de pronto ser llevada a su hogar para estar con toda su familia.

"No me puedo quejar, ha sido excelente el trato que nos han dado a mi hija y a mí aquí, no solo el de los médicos que nos han atendido desde antes de la cesárea, sino, de todo el personal. Como una princesa me han tratado y me ha gustado, más que como un hotel cinco estrellas. Estoy contenta", comentó Gardenia.

A través de una nota de prensa, Onnes Gleyton Tapia Ramírez, director del Hospital Materno-Infantil Dr. Julio Manuel Rodríguez Grullón, aseguró que la señora De la Rosa Alcántara y su bebé son atendidos en las mejores condiciones, con los nuevos equipos y un personal altamente capacitado, y que es un privilegio que esta haya elegido acudir a ese hospital, que está al servicio de todos los dominicanos.

En la primera entrega de guardia médica del nuevo materno infantil, en la que se trataron los detalles sobre este primer nacimiento en el centro, el doctor José Joaquín Puello, presidente de la Ciudad Sanitaria Luis Eduardo Aybar, valoró el trabajo de los médicos y residentes, a quienes exhortó a continuar capacitándose para así aplicar esos conocimientos y nuevas técnicas en favor de los usuarios.

Esto, tras anunciar nuevas jornadas formativas, iniciando con una sobre neuropediatría a partir del próximo jueves, para formar a médicos con las nuevas técnicas y tecnologías, además de la preparación para investigaciones, al igual que diagnósticos de enfermedades raras y cómo tratarlas.

Gardenia y su bebé también recibieron la visita del director del Servicio Regional de Salud Metropolitano (SRSM), Edisson Féliz Féliz, quien recordó que el hospital está presto a ofrecer asistencia, especialmente a usuarias de los distintos sectores de la parte alta del Distrito Nacional.

Sobre el Materno-Infantil Julio Rodríguez

El Hospital Materno-Infantil Dr. Julio Manuel Rodríguez Grullón fue inaugurado el pasado 17 de diciembre, con la presencia del ministro de Salud, Víctor Atallah; el director del Servicio Nacional de Salud, Mario Lama; y el ministro de Viviendas y Edificaciones, Carlos Bonilla.

La infraestructura formó parte de los trabajos de reconstrucción del Edificio B1 del gran complejo hospitalario en el sector María Auxiliadora, en el Distrito Nacional.