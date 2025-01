Rehabilitación ofreció más de 56 mil consultas, terapias y cirugías exoneradas de pagos

Durante el 2024, Rehabilitación aumentó en un 10 % los servicios que ofrece a través de su Departamento de Trabajo Social con relación al 2023, al acumular 56,221 consultas, terapias y cirugías con exoneraciones totales y pagos parciales, que representan 49.9 millones de pesos, según cifras preliminares del departamento de Estadísticas.

"Era hacerme las terapias o comer. Gracias a Rehabilitación, me estoy recuperando. Me devolvieron la esperanza, la dignidad y la vida entera. De no ser por ellos, fácil que estaría tirado en una cama o muerto", cuenta J. C. M., exempleado privado que perdió la movilidad y el habla debido a accidentes cerebro-vasculares.

Además de las consultas, procedimientos quirúrgicos y terapias gratuitas que ofreció la entidad durante 2024, se entregaron más de 2,240 sillas de ruedas y 84 prótesis de miembros inferiores y superiores que impactaron la vida de igual cantidad de personas de escasos recursos y a sus familias.

"Con la enfermedad perdí mi empleo, a mi familia...; me dejaron solo. Dependía de vecinos que me asearan y alimentaran; no tenía ni pa' morirme, y entonces, un amigo me llevó a Rehabilitación y las ayudas que estoy recibiendo... Ahora me apuntaron a un programa de emprendimiento para que recupere mi autonomía económica", contó uno de los pacientes, a través de un documento de prensa, un hombre de 49 años.

"Mi niña ya no tendrá que ocultar su bracito. A ella le pusieron esa prótesis y de una vez agarró un vaso, juguetes y les hizo un corazón con ambas manos a los voluntarios, como si siempre hubiera tenido su manita. ¿Cómo no agradecer a Rehabilitación por eso?", expresó la madre de uno de los 13 niños beneficiados con una prótesis robótica de miembro superior, donadas por ImaHelps, una entidad benéfica norteamericana.

15 % de pacientes sin ARS

En los 35 centros que tiene Rehabilitación a nivel nacional, 85 de cada 100 pacientes estaban afiliados a alguna Administradora de Riesgos de Salud (ARS), 57 de ellos bajo la cobertura del régimen subsidiado del Seguro Nacional de Salud (Senasa) y un 15 % de pacientes que no presentó afiliación a ninguna prestadora. Para esos casos, la entidad organiza operativos de afiliación a Senasa en sus diferentes sucursales.

Rehabilitación es la única organización no gubernamental en el país que ofrece servicios integrales de medicina física, rehabilitación física e intelectual, educación especial e inserción laboral, como un paquete con el objetivo de lograr la inserción social plena de las personas que viven algún tipo de discapacidad.

La oferta de Rehabilitación suma 41 servicios y en el año 2024 recibió 55,921 pacientes de nuevo ingreso y, hasta noviembre, había ofrecido 1.8 millones de servicios y tratamientos, según los datos preliminares.

Las donaciones de sillas de ruedas llegan a través de Chair The Hope y Free Wheelchair Mission, dos ONGs norteamericanas que aportan los aditamentos para mejorar la autonomía de personas de escasos recursos y que en este 2025 de igual modo enviarán sillas de ruedas, estándar y tipo Kanga (para pacientes neurológicos).