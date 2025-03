Terapeuta expone los puntos a mejorar en la atención a la salud mental

Ante la estimación hecha por la Organización Mundial de la Salud (OMS), de que el 9 % de la población mundial tiene algún tipo de problema de salud mental y el 25 % (una de cada cuatro personas), lo tendrá a lo largo de su vida, siendo la ansiedad y la depresión los diagnósticos más comunes, el terapeuta familiar Samuel Peguero catalogó la situación como preocupante.

"Los estudios estiman que por lo menos el 20 % de la población dominicana tiene alguna condición de salud mental, yo diría que la condición de salud mental en la República Dominicana es preocupante", comentó durante una visita a Diario Libre en ocasión de presentar su nuevo libro "Ropa nueva para tu mente".

El también teólogo entiende que los tres factores fundamentales a los que se les debe prestar inmediata atención son: el alto índice de pacientes, la poca cantidad de psicólogos y psiquiatras disponibles en el país y el costo de las consultas y de los medicamentos en el caso de los pacientes psiquiátricos.

"El índice está muy alto, la ayuda que se dispone no es suficiente. Los profesionales en el área de psiquiatría y los psicólogos no son tantos como los casos que necesitan asistencia. También debemos de destacar que los costos a veces no resultan accesibles para muchas personas", detalló.

De acuerdo con Peguero, otro elemento a destacar es la falta de reconocimiento de las personas que necesitan ayuda en admitir que precisan de la asistencia de un profesional de la salud mental.

"La ayuda es para todo aquel que necesite un punto de apoyo para moverse hacia adelante porque los problemas de salud mental no son estáticos, van degenerando. Si no se les presta atención temprana, tú vas a tener no solamente un problema que te va a afectar a ti como persona, sino que va a afectar a tu familia", dijo.

El experto explicó que el acumular heridas y traumas no resueltos desencadenan en episodios de violencia, ira, frustración y, en algunos casos, hasta suicidios y homicidios. Como solución, propone un cambio desde el interior que ayude a las personas a manejar los momentos de dificultad.

"Es casi como que si estuviéramos normalizando (las conductas agresivas). La pregunta que nos hacemos, ¿hasta dónde vamos a llegar? Solo necesitamos ropa nueva para la mente. Necesitamos nuevos paradigmas, necesitamos nuevos modelos de pensamiento, nuevos mapas de pensamiento. Si tú quieres cambiar la conducta, eso no va a ocurrir por casualidad. Antes de cambiar la conducta, tú tienes que cambiar el pensamiento", agregó.

Mejorar las políticas públicas

Peguero, quien cuenta con más de 20 años de experiencia, señaló que, de parte de los gobiernos, también pueden mejorarse las políticas públicas para una mejor atención de la salud mental.

"Aunque las políticas públicas contemplan con seriedad el tema de salud mental porque entienden con claridad la urgencia que el tema implica, se puede hacer mejor. Siempre hay espacio para mejorar", opinó.

Los centros de salud mental y asistencia psiquiátrica no son abundantes, son escasos. Se necesita más preparación, necesitamos más médicos que se presiden en esa área. Necesitamos más psicólogos, más consejeros. Pero no solamente esto, también necesitamos más padres comprometidos con formar correctamente a sus hijos, que en lugar de preparar un camino para sus hijos, preparen a sus hijos para el camino", insistió.

"Los padres tenemos una gran responsabilidad. Los padres no pueden esperar que la escuela les resuelva el problema y a veces los preparamos para un mundo que no existe y termina frustrado y con problemas de salud mental", sostuvo.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/03/01/29012025---entrevista-a-samuel-peguero---steven-curiel3-4a649bdc.jpg Samuel Peguero durante su visita a Diario Libre. (STEVEN CURIEL)

Buscar ayuda brinda herramientas

El también autor del libro "Caldo de pollo para la familia" aseguró que "de la misma forma en que tú tienes la disposición de ir al cardiólogo, ginecólogo, urólogo, a cualquier otro profesional de la salud, esa misma actitud debemos mostrar a la hora de buscar ayuda en la salud mental".

"Los problemas nunca se van a acabar. Pero los problemas no existen para destruirte. Los problemas surgen y existen para hacer de ti una mejor persona. Más fuerte, más empoderada y mejor capacitada", afirmó.

"No aceptes el no, el fracaso, el suicidio, la depresión, no es una vida carente de sentido como la mejor respuesta para ti. Tú puedes tener algo mejor, tú puedes lograr algo mejor y existen herramientas", añadió como un mensaje de aliento a los pacientes de salud mental.

Ropa Nueva

En sus 12 capítulos, el libro "Ropa nueva para tu mente" expone diversos recursos para prevenir daños a la salud emocional, salud mental y salud relacional, para recuperar el bienestar y sanar relaciones fracturadas.

"La mente está vestida de realidades que son correspondientes a un pasado. El libro plantea la oportunidad de un comienzo, de abrirse paso a posibilidades nuevas, sanar esas heridas, echar adelante y cuando hablamos de ropa nueva es un cambio de pensamiento", concluyó.