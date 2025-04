¿Hablas dormido? Conoce por qué ocurre y cuáles son sus causas

¿Hablas dormido? No te preocupes, esto es más común de lo que crees y se llama somniloquia. Según datos de Sleep Foundation (2024), el 66 % de las personas ha hablado dormida al menos una vez en su vida, aunque solo un 17 % lo ha experimentado en los últimos tres meses.

¿Qué tan inofensivo es este fenómeno? ¿Podría decirnos algo sobre nuestro estado mental o cognitivo? La ciencia comienza a responder esas preguntas.

Una investigación publicada en Journal of Clinical Medicine (2022) comienza a responder esa pregunta. El estudio, titulado The Influence of Sleep Talking on Nocturnal Sleep and Sleep-Dependent Cognitive Processes.

Este estudio fue liderado por la psicóloga Milena Camaioni y su equipo de la Universidad Sapienza de Roma, y aporta evidencia sobre el posible impacto de hablar dormido en la calidad del sueño y la actividad cognitiva.

¿Qué es la somniloquia?

La somniloquia es una parasomnia, es decir, una conducta anormal durante el sueño y se manifiesta como emisiones verbales inconscientes. Estas pueden variar desde frases comprensibles hasta murmullos o sonidos sin sentido, y pueden ocurrir tanto en fases REM como no REM.

Aunque suele considerarse inofensiva, el estudio encontró que quienes hablan dormidos tienden a tener un sueño más fragmentado y menos profundo, así como sueños emocionalmente más planos. "Nuestros hallazgos muestran una relación directa entre las vocalizaciones durante el sueño y una menor profundidad e intensidad emocional de los sueños", indica el equipo de investigación.

Transmisión en vivo del cerebro dormido

Uno de los hallazgos más intrigantes del estudio es la posibilidad de que las vocalizaciones nocturnas permitan observar procesos mentales en tiempo real, como si se tratara de una "transmisión en vivo" de la mente dormida.

El equipo encontró que, antes de hablar dormidos, los cerebros de los participantes mostraban patrones similares a los de la planificación del lenguaje en vigilia.

Además, se identificaron coincidencias entre lo que se decía dormido y lo que se soñaba, lo cual sugiere una posible relación con la consolidación de la memoria o la regulación emocional durante el sueño.

¿Afectar la memoria?

Para evaluar si hablar dormido influye en la memoria, los investigadores aplicaron pruebas de aprendizaje a dos grupos: uno de personas con somniloquia y otro sin ella.

Aunque no se encontraron diferencias estadísticas significativas, se observó una tendencia al olvido más marcada en quienes hablaban durante el sueño, posiblemente debido a la interrupción de los ciclos naturales del descanso.

¿Cuáles son las causas y cómo se puede controlar?

De acuerdo con Sleep Foundation, las causas de la somniloquia no están del todo claras. Entre los factores que podrían influir se encuentran el estrés, la privación de sueño, el consumo de estimulantes y algunas condiciones de salud mental.

También se cree que existe una predisposición genética, ya que es común entre gemelos y en personas con otros trastornos del sueño.

Aunque no existe un tratamiento específico, los expertos recomiendan mejorar la higiene del sueño : establecer horarios regulares, evitar pantallas antes de dormir y reducir el consumo de cafeína. En casos persistentes o problemáticos, se aconseja consultar a un especialista en medicina del sueño .

Una herramienta científica emergente

Lejos de ser solo una curiosidad, la somniloquia está ganando atención como una posible herramienta para estudiar el cerebro dormido. "Creemos que hablar dormido podría convertirse en un modelo para entender cómo el cerebro procesa el lenguaje, las emociones y los recuerdos durante el sueño", plantean los autores del estudio.

Aunque hablar dormido suele ser inofensivo, no debe pasarse por alto. En esas palabras nocturnas podría esconderse una valiosa pista para comprender los misterios de la mente mientras dormimos.