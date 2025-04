Waldo Ariel Suero: "Más del 30 % de los médicos están desempleados"

El presidente del Colegio Médico Dominicano (CMD), Waldo Ariel Suero, aseguró este martes que, a pesar de que el gremio mantiene un registro de aproximadamente 50 mil galenos, resulta de gran preocupación el alto porcentaje de médicos graduados que no encuentra un empleo.

"Sabemos que más del 30 % de los médicos están desempleados y es una gran preocupación para el Colegio Médico Dominicano. El Gobierno lo que dice es que no puede nombrarlos a todos, porque no tiene los recursos en el Estado", indicó Suero.

Asimismo, señaló que los médicos especialistas se concentran en las grandes urbes, como Santo Domingo y Santiago, donde tienen mayores posibilidades de combinar su práctica privada con atención en los hospitales públicos, mostrando poco interés en las provincias más lejanas, como las de la zona fronteriza.

"Lo que pasa es que las pocas alternativas de ingreso en la frontera hacen que muchos profesionales no emigren a esas áreas. Lo que hemos hecho es crear una clase de incentivo de distancia. En los acuerdos que firmamos con el Gobierno se elevaron de un 20 % a un 30 %, como un estímulo".

Al preguntarle sobre la efectividad que han tenido estos incentivos, el doctor aseguró que "han funcionado mínimamente", aunque, tanto el pago de los incentivos como de los aumentos salariales se está cumpliendo por parte de las autoridades.

"Hay que irse a la frontera, hay que dar los servicios, independientemente de la distancia" Waldo Ariel Suero Presidente del CMD “

Un detalle que Suero resaltó es que no hay una medición exacta que oriente sobre la cantidad de especialistas existentes y en cuáles especialidades se necesitan más profesionales, a pesar de que a nivel de percepción, Pediatría y Ginecología son de las más demandadas.

"Se habla de una sobrepoblación de médicos, pero hasta el día de hoy, no hay ningún estudio serio que diga en este país cuántos médicos ginecoobstetras se requieren, cuántos médicos pediatras, si hace falta tal tipo de especialidad, no existe ese estudio especial", garantizó el presidente de los médicos.

Atención Primaria

https://resources.diariolibre.com/images/2025/04/30/hipertension-694048a9.jpg En los Centros de Atención Primaria, se monitorean enfermedades como diabetes o hipertensión. (FUENTE EXTERNA)

De acuerdo con el doctor Suero, hay que crear más Centros de Atención Primaria y Unidades de Atención Primaria (UNAP).

"Hay unas 1,800 o 1,900 Unidades de Atención Primaria. El país requiere de alrededor de unos 6,000 Centros de Atención Primaria, pero crear un centro implica contratar personal, enfermeras, bioanalistas, médicos, odontólogos, crear la estructura, medicamentos, etcétera", detalló.

"Aquí el primer nivel de atención primaria no existe. Un paciente puede venir desde Jimaní a la maternidad La Altagracia o al Robert Reid Cabral. Cuando existe un sistema de primer nivel, el sistema no te lo permite, el sistema te obliga a ir a la unidad de atención de su provincia", comentó.

El cardiólogo pediatra propuso hacer un plan piloto con pacientes del régimen subsidiado, que donde entiende que se enraizan los principales problemas de salud.

"Vamos a comenzar con el primer nivel de atención médica a nivel público, a nivel subsidiado, en eso sí estamos de acuerdo, pero el Gobierno, hasta ahora, ha dicho que no tiene los recursos, por eso estamos planteando que se haga una especie de plan piloto en alguna provincia o alguna región", propuso.

De igual modo, que se eleve la inversión en salud, aportando el 5 % del Producto Interno Bruto (PIB) al sector.

"En materia de salud observamos la baja inversión gubernamental, no solamente de este gobierno, sino desde otros gobiernos", puntualizó.

Vacunas

El doctor Suero también incentivó a los padres a completar los esquemas de vacunación de sus hijos, alterados en muchas familias a raíz de la pandemia por el COVID-19.

"Nosotros creemos mucho en la vacuna. La vacuna ha salvado a muchos millones de personas", comentó.

Médicos pensionados, un tema pendiente

El seis veces presidente del CMD insistió en que el tema pendiente de su actual gestión es el aumento a los médicos pensionados.

Recordó que desde el 11 de enero de 2024, el CMD le planteó al presidente Luis Abinader la mejora a los salarios de los pensionados dentro de una propuesta que incluía 14 puntos para el sector salud.

"La lucha por la salud de los funcionarios se mantiene. De hecho, habíamos probado un paro cuando nos dijeron que no había dinero y al otro día fue la tragedia del Jet Set. Ese paro se detuvo, pero se mantiene vigente y aprobado. No nos vamos a detener hasta que no consigamos una solución. Es negociable esa lucha", afirmó.

Secuelas emocionales del Jet Set

https://resources.diariolibre.com/images/2025/04/30/whatsapp-image-2025-04-14-at-34050-pm-2-9b293fd4.jpeg Parte de los socorristas y personal de salud durante una intervención psicológica luego de la tragedia del Jet Set. (FUENTE EXTERNA)

Justo al mencionar la tragedia del Jet Set, Waldo Ariel dijo que se trata de "una tragedia que redimensionó los cimientos de la República Dominicana, que llenó de luto y dolor, pena e ira a muchas familias, donde todo el mundo conocía a alguien fallecido", incluyendo a siete miembros del CMD de los más de 30 que estuvieron presentes en la fatídica madrugada del 8 de abril.

Suero elogió la labor de los médicos legistas, "quienes, en un tiempo récord, realizaron más de 200 necropsias en tres días", así como al personal de salud que atendió a los heridos, a los socorristas y a los que brindaron apoyo emocional y psicológico.

De igual modo, ponderó el acuerdo que firmó junto a la procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, para aumentar el salario a los médicos legistas que laboran en la Procuraduría, con la esperanza de que sean elevados al mismo nivel que los contratados por el Servicio Nacional de Salud (SNS).

"Hay algunos médicos legistas que ganan apenas 35 mil pesos y tienen que levantarse a las 4:00 y 5:00 de la madrugada a levantar un cadáver", acotó el doctor.

"Va a dejar muchas heridas emocionales, incurables, hay gente que tiene terror nocturno, pesadillas, personas que están ansiosas, nerviosos, algunos medicados, sobreestresados, hay muchas familias que no dejan de llorar. Las heridas físicas ya se han ido curando, pero las heridas emocionales pueden durar incluso toda la vida", concluyó.