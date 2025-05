Psicóloga perinatal afirma que la depresión posparto afecta a una de cada cinco embarazadas

De acuerdo con las estadísticas manejadas por la Asociación Dominicana de Psicología Perinatal, una de cada cinco mujeres atraviesa un trastorno de salud mental durante el embarazo o el posparto y solo el 15 % recibe el tratamiento adecuado.

De acuerdo con Angy Estévez, presidenta y fundadora de la entidad, durante el embarazo es normal experimentar "una montaña rusa de emociones", pero cuando esas emociones empiezan a afectar el bienestar diario, el sueño, la relación con el bebé o con los demás, es fundamental buscar acompañamiento de profesionales que estén capacitados en el área de la psicología perinatal.

"Es importante que las mujeres sepan que no están solas y que pedir ayuda no es un signo de debilidad, sino es un acto de amor y de mucha valentía", dijo en conversación con Diario Libre.

La psicóloga clínica y experta en duelo perinatal indicó que las parturientas que reciben ayuda tardan entre seis y 14 meses en acudir al especialista, muchas veces por desconocimiento de su diagnóstico.

Asimismo, aseguró que "la depresión perinatal es la complicación más común del embarazo, más frecuente que la preeclampsia, la diabetes gestacional o la hemorragia posparto".

"Cuando no hablamos de este tema, cuando no abrimos espacios para escuchar las madres, entonces tienen miedo, no hablan y tienen miedo a ser juzgadas como mala madre", agregó.

Día Mundial de la Salud Mental Materna

En ocasión del Día Mundial de la Salud Mental Materna, que se conmemora el primer miércoles de mayo, Estévez resaltó que "muchas veces nos enseñan a ser fuertes, a aguantar, que todo va a pasar, que debemos estar felices también por la idea de que somos madres. Es importante que la gente sepa que muchas lo ven como una bendición el hecho de ser mamá, pero hay otras que no".

La experta instó a las madres a no prescindir de la ayuda psicológica, ya que el estado mental de la misma va a impactar en el desarrollo del bebé y en todo su entorno familiar.

"El 100 % de los bebés necesitan una madre emocionalmente disponible, y sin apoyo, no hay salud mental materna posible", concluyó.

Sobre la Asociación de Psicología Perinatal

La licenciada Estévez recordó que la Asociación Dominicana de Psicología Perinatal ha formado a más de 300 profesionales, incluyendo a obstetras, pediatras, psicólogos, psiquiatras, enfermeras, perinatólogos en psicología perinatal, capacitándolos especialmente en el manejo de duelo en el período perinatal y en humanizar el proceso del embarazo y el parto.